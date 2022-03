„Zukunftsplan Hoffnung!“ Unter diesem Motto steht der Weltgebetstag, der am Freitag, 4. März, in 150 Ländern weltweit begangen wird. In diesem Jahr haben Frauen aus England, Wales und Nordirland Gebete, Texte und Lieder zusammengestellt. Auch in unserer Region finden ökumenische Gottesdienste statt – coronabedingt weniger als üblicherweise.

Eine Frau, die schon seit geraumer Zeit den Weltgebetstags an ihrem Heimatort mitorganisiert, ist Heike Sprengart aus Enkenbach. Warum sie sich einbringt? „Ich finde diese weltweite Solidarität unter den Frauen mehr als beeindruckend.“ Wichtig sind ihr auch die Spenden, die jeweils für Frauen gesammelt werden, „denen es nicht so gut geht wie uns hier“. Der Weltgebetstag, betont sie, vermittle außerdem Informationen über die Länder, die die Vorbereitung innehaben. Sie lerne so die Menschen dort viel besser zu verstehen – „gleich dem Motto des Weltgebetstages: informiert beten und handeln“. Nicht zuletzt werde der Horizont „durch die Auseinandersetzung mit dem Bibeltext erweitert“.

Gemeinsam mit je zwei, drei Frauen der katholischen, der protestantischen und der mennonitischen Gemeinde gestaltet Heike Sprengart den Gottesdienst. Dieses Mal findet er am Freitag um 19 Uhr im Mennonitischen Gemeindehaus, Heidestraße 2a, in Enkenbach statt. Froh ist sie, dass „wir uns wieder treffen und einen richtigen Gottesdienst feiern können“. Allerdings, räumt sie ein, „gibt es die üblichen coronabedingten Einschränkungen“. So sei eine Anmeldung notwendig, ein Impf- oder Genesenennachweis oder ein aktueller Test vorzulegen. Auch die Masken könnten nicht abgelegt werden. Und der Gottesdienst dürfe nicht länger als 60 Minuten dauern. „Daran werden wir uns halten“, betont Sprengart.

Gesang ist pandemiebedingt nicht möglich

In dieser Stunde wird das Vorbereitungsteam – „sonst binden wir noch zusätzliche Leserinnen ein“ – biblische Texte vortragen, gemeinsam mit den Besucherinnen Gebete sprechen. „Eine Band in kleinerer Besetzung als üblich wird für den musikalischen Rahmen sorgen.“ Gemeindegesang sei leider nicht möglich, bedauert Sprengart.

Nicht verzichten will das Team aber auf einen „kurzen Vortrag über das Land“. Heike Sprengart selbst hat gemerkt, dass sie vieles über England, Wales und Nordirland, „die doch vor unserer Haustür liegen“, nicht wusste. Und den anderen sei es ähnlich gegangen. Üblicherweise, sagt sie, fänden für alle Interessierte immer zwei Informationsabende im Vorfeld statt: Am ersten werden das Land, die Menschen und ihre Lebenssituation vorgestellt; am zweiten reflektieren und besprechen die Besucher die jeweilige Bibelstelle. Obwohl beide Veranstaltungen schon vorbereitet waren, „mussten wir sie wegen der hohen Inzidenzzahlen leider absagen“. Darüber hinaus werde ein Film – „fall es einen passenden gibt“ – im Provinzkino in Enkenbach gezeigt. „Zum Glück war wenigstens die Filmvorführung in diesem Jahr wieder möglich“, sagt Heike Sprengart erfreut. Sie habe auf „Pride“, der am 14. Februar lief, „sehr viele positive Rückmeldungen erhalten“.

Am Fernseher mitfeiern

Wie viele Frauen und auch Männer am Freitag zum Weltgebetstaggottesdienst kommen werden, vermag Sprengart derzeit nicht zu sagen. Üblicherweise seien es zwischen 70 und 90. Doch die Pandemie, vermutet sie, werde bestimmt einige von der Teilnahme abhalten. Wer nicht zum Live-Gottesdienst kommen möchte oder kann, habe jedoch Gelegenheit, den Weltgebetstag am Bildschirm mitzufeiern – und zwar auf Bibel TV am Freitag, 4. März, um 19 Uhr, am Samstag, 5. März, um 14 Uhr, und am Sonntag, 6. März, um 11 Uhr.

Der Weltgebetstag wird am Freitag, 4. März, in folgenden Gemeinden der Region begangen:

Enkenbach-Alsenborn, Gemeindehaus Mennonitengemeinde, Heidestr. 2a, 19 Uhr, Anmeldung unter Telefon 06303 3883 oder E-Mail: pastor@mennoniten-enkenbach.de;

Enkenbach-Alsenborn, kath. Kirche St. Josef, 19 Uhr, Josefstraße 3;

Kaiserslautern, Apostelkirche, 17 Uhr;

Kaiserslautern, Christuskirche, 15 Uhr;

Kaiserslautern (Lutherkirche und Maria Schutz), kath. Kirche Maria Schutz, 19 Uhr;

Kaiserslautern-Siegelbach, prot. Kirche, 18 Uhr;

Mackenbach und Schwedelbach, prot. Kirche Mackenbach, 18 Uhr;

Otterbach, kath. Kirche Otterbach, 19 Uhr, mit Diavortrag;

Reichenberg-Steegen, kath. Kirche, 19 Uhr;

Schopp, prot. Kirche, 19 Uhr;

Sembach, prot. Kirche, 19 Uhr.