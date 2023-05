Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausblick: Bei so manchem Vorhaben muss in Otterberg in diesem Jahr richtig Gas gegeben werden, damit es mit den Zuschüssen klappt. Dazu zählt zum Beispiel der Einbau von Lüftungsanlagen. Weitergehen soll es auch bei großen Projekten wie dem Nahwärmenetz in der Innenstadt und „Licht – Kunst – Design“. Und wie geht es in Sachen Ideal-Automotive-Gelände weiter?

Vordringlich müsse man sich jetzt um die Lüftungsanlagen kümmern, mit denen die fünf Gruppenräume der städtischen Kindertagesstätte ausgestattet