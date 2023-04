Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was ist los mit den Buchen in der Waldgemark Neukirchen-Mehlingen-Baalborn? Kronenspitzen sind teilweise trocken, die Kronen sehr schütter. Warum Revierförsterin Ines Golditz besorgt ist.

Der Laubfall setzte an dieser Stelle schon im August ein. Nahe der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) zeigen die einzeln in einem Waldstück stehenden Rotbuchen in diesem Herbst deutliche