Fast acht Kubikmeter: Das haben die Oberstufenschüler der Integrierten Gesamtschule Am Nanstein am Freitag an Müll in der Stadt gesammelt.

Den Wandertag der Schule mal kurzerhand zum Dreckwegtag machen und somit zu einem sauberen Landstuhl beitragen – ein soziales Engagement der Schule, das bereits zum zweiten Mal stattfindet. Am Freitag stehen rund 200 Schüler und 13 Lehrkräfte fast ehrfürchtig vor „ihrem“ Berg an gefüllten blauen Müllsäcken, ausgebreitet im Hof der Stadtgärtnerei. „Ihr habt euren Wandertag heute zur Verfügung gestellt, um euch sozial zu engagieren und Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Ihr habt ein Zeichen gesetzt, nicht überall Müll liegen zu lassen“, lobt Martin Loreth, stellvertretender Schulleiter. Stadtbeigeordneter Boris Bohr richtet auch dankende Worte an die Jugendlichen: „Aufheben, was andere wegwerfen, insbesondere an Plätzen, wo Kinder spielen, eine Gemeinde lebens- und liebenswert zu halten, das ist der Sinn des Dreckwegtages.“ Ohne die Mitorganisation und Unterstützung der Stadtgärtnerei wäre diese Aktion allerdings so nicht möglich gewesen, bedankt sich Bohr noch bei deren stellvertretendem Leiter Matthias Martin. Dieser hat mit seinem Team Pläne von den zehn Sammelgebieten erstellt und an die 13 Schülergruppen verteilt.

Ausgestattet mit Warnwesten, Handschuhen, Greifzangen und großen Müllsäcken schwärmten die 17- bis 19-Jährigen mit ihren jeweiligen Stammkursleitern morgens in die verschiedenen Stadtteile aus. Darunter die Atzel, die Melkerei, das Bahnhofsgelände – überall gab es Bedarf. Kursleiterin Lena Sobczak berichtet, dass man nach dem Erfolg der ersten Müllsammelaktion im vergangenen Jahr in der Lehrerschaft beschlossen habe, jeweils den ersten Wandertag im Schuljahr als Dreckwegtag zu etablieren. Der Bahnhof erwies sich wieder als Hotspot der Verschmutzung: Fastfood-Verpackungen jedweder Art, Getränkeflaschen, Zigarettenschachteln und -stummel. „Dort, wo Leute sich anonym fühlen, werfen sie vermehrt Müll hin“, meint Lehrerin Vivian Braun. Da würden selbst in der Nähe befindliche Mülleimer nicht genutzt. Der 18-jährige Gabriel Brödel freut sich über die Aktion. „Da wird einem so richtig bewusst, wie viel Müll wir produzieren und wie viel davon achtlos auf die Straße geworfen wird. Und wir tolerieren das“, mahnt der Schüler. Manche würden vielleicht denken, dass so ein Müllsammeltag nur einen kleinen Effekt erziele. Deshalb wünsche er sich, dass diese Aktion Nachahmer unter Schulen finde.

Von Pfandflaschen bis zum Kindersitz

An der Gärtnerei werden alle mit Getränken und Brezeln versorgt, eine Spende der Stadt. Dabei warten sie, bis das letzte Fahrzeug von Martins Team mit den am Straßenrand deponierten, vollen Müllsäcken ankommt.

Yasmin Lenhard und Joelina Mühlens waren im vergangenen Jahr schon dabei und sind wieder entsetzt darüber, was die Leute so alles in der Stadt und den angrenzenden Waldrändern entsorgen. Von Pfandflaschen über die Matratze bis hin zum Kindersitz sei alles dabei. Vor allem in Büschen, an Haltestellen und am Bahnhof sei viel Unrat zu finden. Die beiden 17-Jährigen sprechen aus Erfahrung: „Letztes Jahr kam allgemein mehr Müll zusammen. Dieses Mal ist aber der Anteil an Glasflaschen von alkoholischen Getränken wie Wodka und Jägermeister größer.“ Sie selbst würden überhaupt keinen Müll auf die Straße oder in die Natur werfen und sogar andere ermahnen, wenn sie diese ertappen. Es sei schon schlimm genug um die Umwelt bestellt. Somit hat sich die Intention von Schulleiterin Dagmar Frank und Oberstufenleiterin Ulrike Sommerlad erfüllt: die Schüler zu sensibilisieren, ihr Umweltbewusstsein zu stärken und die Sozialkompetenz zu fördern.