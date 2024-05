Martin Seib bewirbt sich in Heiligenmoschel um den Posten des Ortsbürgermeisters.

Der parteilose Einzelbewerber wohnt erst seit 2017 in Heiligenmoschel, hat aber in einem Nachbarort schon zehn Jahre lang im Gemeinderat mitgewirkt. „Ich finde es außerordentlich wichtig, dass sich Menschen in einem Dorf einbringen – entweder in Vereinen oder im Gemeinderat, um die Geschicke des Dorfes zu lenken“, hebt der 58-Jährige, der vier erwachsene Kinder hat, hervor. „Das war und ist immer noch mein innerer Antrieb.“

Ein Neubaugebiet müsste im Ort geplant und Baulücken sollten geschlossen werden, findet der Kandidat, dem es darum geht, das Dorf zukunftsfähig und nachhaltig aufzustellen. Weitere Punkte, die ihm am Herzen liegen: der Erhalt und die Weiterentwicklung des Bürgerladens und die Initiierung von Bürgerprojekten unter dem Titel „Heiligenmoscheler für Heiligenmoschel“. Wichtig ist Seib zudem, dass sich Jung und Alt bei Vorhaben engagieren. Auch den direkten Kontakt zu den Einwohnern will er suchen, ein offenes Ohr für Anregungen und Anliegen haben.

Seib arbeitet als Verwaltungsbeamter bei der Polizei. In der Freizeit spielt er seit seiner Jugend aktiv im Verein Tischtennis.