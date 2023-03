Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Zeiten von Corona sollten Lüftungsanlagen in den Schulen her. Auch in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Es gab ein Förderprogramm. So weit, so gut. Doch die Frist läuft bald aus, und das Vorhaben ist bis dahin nicht zu schaffen. Und jetzt?

Vor genau einem Jahr wurde in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg beschlossen, in den Grundschulen, Niederkirchen, Otterbach, Mehlbach, Katzweiler und Schallodenbach Lüftungsanlagen einzubauen.