Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es dauerte fast fünf Jahre: Jetzt konnten in Schopp der Anbau an die Grundschulturnhalle als auch die neue Pausenhalle offiziell in Betrieb genommen werden.

Mit dem Sprichwort „Was lange währt ...“ eröffnete Klaus Nahlenz die kleine Feierstunde am Freitag. Damit bezog sich der Ortsbürgermeister auf die Zeit, die es brauchte, um die beiden