Vom Ehrenamt profitieren die Gemeinden und auch die freiwilligen Helfer selbst. Warum das aber auch einen Beigeschmack hat, damit befasst sich unser „Eingekreist“.

Waren Sie kürzlich einmal in Bann unterwegs und ist Ihnen etwas aufgefallen? Das demolierte Kreuz an der Kirche ist wieder repariert, die Spielgeräte auf den vier Spielplätzen und die Bänke auf dem Friedhof ebenfalls, auch die Rasenflächen sind gemäht. Illegale Müllablagerungen werden schnell beseitigt, erzählt Ortsbürgermeister Michael Klingel ( FWG). Das eben Aufgezählte gehört im Übrigen alles nicht zum Pflichtprogramm, sondern zu den sogenannten freiwilligen Leistungen der Gemeinde.

Wer nun glaubt, der große Geldregen wäre über das 2242 Einwohner große Dorf niedergegangen, der irrt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Wahrheit ist vielmehr: Zurzeit steht die Gemeinde ohne genehmigten Haushalt da. Denn als das Zahlenwerk jüngst verabschiedet wurde, sprach sich der Rat gegen eine Erhöhung der Grundsteuer aus. Die Kommunalaufsicht hatte dies gefordert und das hätte der Gemeinde wieder etwas mehr Geld in die Kasse gespült. Der Grund dafür, dass sich der Rat dagegen entschieden hatte, war, dass die Bürger mit einer Steuererhöhung nicht noch mehr belastet werden sollten. Bei ihrer Entscheidung hatten die Kommunalpolitiker dabei auch den Ausgang der jüngsten Landtagswahl im Hinterkopf: Viele Wähler seien mittlerweile unzufrieden, so der Bürgermeister, der das aus der Tatsache folgert, dass gut ein Viertel der Bännjer Wähler die AfD gewählt hat.

Die Gemeinde darf nur noch die Pflichtaufgaben erledigen

Bann befindet sich jetzt im Zustand der „vorläufigen Haushaltsführung“. Das bedeutet schlicht: Die Gemeinde darf nur noch das Nötigste, die Pflichtaufgaben, erledigen. Brandschutz? Ja. Feste oder die Fahrt zur Partnergemeinde? Nein. Die „freiwilligen Leistungen“ – also alles, was das Leben zwischen Haushaltsloch und Abwassergebühr eigentlich lebenswert macht – sind offiziell gestorben.

Nicht so in Bann. Dort springen Freiwillige in die Bresche und fangen das auf, was die Kommune nicht mehr leisten kann. Die Bännjer packen selbst mit an. Es wird Baumaterial gespendet, Heckenschecke und Besen geschwungen sowie Müll eingesammelt. Hut ab! Und auch eine Lösung für die Fahrt in die Partnergemeinde ist schon gefunden: Ein Unternehmer sponsert einen Teil der Buskosten für die Fahrt in die 800 Kilometer entfernte Partnergemeinde.

Ehrenamtliches Engagement ist das Fundament des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Gemeinden. Es ist der soziale Kitt, der verhindert, dass die Gemeinden zur bloßen Schlafstätte verkommen. Ehrenamtliches Engagement bietet zahlreiche Vorteile für die Gemeinschaft, die Kommune selbst sowie für die Ehrenamtler. Engagement in Vereinen, Feuerwehren, Kirchen oder Initiativen steigert die Lebensqualität vor Ort und fördert das Miteinander. Ehrenamtler ermöglichen oft erst die Teilhabe Einzelner am gesellschaftlichen Leben und fördern die Integration verschiedener Gruppen. Ohne Ehrenamt wäre Natur- und Umweltschutz, das Rettungswesen, Projekte in Kultur, Sport oder in der Nachbarschaftshilfe gar nicht machbar und erst recht nicht finanzierbar. Doch bei aller Begeisterung und Dankbarkeit sollte dies nicht vergessen werden: Das Ehrenamt sollte nicht zur „Reparaturkolonne des Staates“ werden. Es sollte eigentlich das Sahnehäubchen auf dem Gemeindeleben sein, nicht das Fundament, das den Einsturz verhindert.