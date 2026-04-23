Die Martinshöher Kindertagesstätte ist nun Faire Kita. Globales Lernen gehört zum Alltag der Kinder. Leitung , Erzieherinnen und Eltern achten auf nachhaltigen Konsum.

Das Projekt Faire Kita wurde 2012 für die Ruhr-Metropole initiiert. Seit 2016 weitet es sich auf das gesamte Bundesgebiet aus. Zuständige Projektstelle für Rheinland-Pfalz ist der Verein Rhein.Main.Fair. Er verleiht die Prädikate. Wie kam das Projekt an die Kita in Martinshöhe?

Fairness und Kinderrechte waren schon unter der ehemaligen Leiterin Manuela Wache ein bedeutendes Thema im Kita-Alltag. „Sie hat das Projekt Faire Kita angeschoben. Ich habe es dann von ihr übernommen“, erzählt die neue Leiterin, Alessandra Daniele.

Wie wirkt sich das Thema Fairness im Alltag der Kita aus?

Es gibt schon lange ein Kinderparlament, in dem die Vorschulgruppe mitentscheiden darf, wie etwas gehandhabt wird. Unter Daniele und deren Stellvertreterin Daniela Dahl werden nun schon die Kleinsten auf das Mitbestimmungsrecht vorbereitet – indem sie befragt werden, wie es ihnen geht und wie es ihnen in der Kita gefällt.

Was macht die Martinshöher Einrichtung sonst noch zur Fairen Kita?

„Es wird darauf geachtet, dass wir unsere Umwelt schützen. Dazu haben wir einen Verkaufsstand für faire Produkte, den wir einmal im Monat öffnen – nicht um Gewinn zu machen“, erzählt Daniele. Die Kinder werden daran beteiligt. Die Eltern kaufen die Produkte für den Stand in fairen Geschäften wie Eine-Welt-Läden ein. Verkauft werden sie am Morgen von den Kindern. „Damit können sie den fairen Umgang mit Waren spielerisch lernen. Und auch, wie Handelsketten funktionieren und wie was hergestellt wird“, erklärt Ortsbürgermeister Peter Palm einen wichtigen Teil des Faire-Kita-Konzepts in Martinshöhe.

Bei Projektwochen erfahren die Kinder zudem, wie Waren entstehen, woher sie kommen, woraus sie bestehen und wie sie in den Handel kommen. Dabei wird auch Kinderarbeit thematisiert: Wie schwer beispielsweise Obstkästen sind, die von den Kleinen geschleppt werden müssen, dürfen die Martinshöher Kita-Kinder selbst ausprobieren.

Was in der Kita konsumiert wird, wird soweit wie möglich aus fairem Handel bezogen. Das gilt zum Beispiel für Kaffee und Tee. Honig für das Frühstück sowie andere Produkte werden im Dorf gekauft – und das bereits seit vielen Jahren. „Das Prinzip faire Kita ist etwas, das man leben muss“, sagt Daniela Dahl.