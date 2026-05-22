Die Förderschule in Landstuhl hat nicht nur ihren 60. Geburtstag, sondern auch ihre Namenstaufe gefeiert. Nach wem die Schule benannt ist und warum das Fest so besonders war.

„Wir sind fröhlich!“: Das stand am Dienstagmorgen in großen Lettern auf den T-Shirts der Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeitenden der Förderschule des Ökumenischen Gemeinschaftswerks Pfalz in Landstuhl. Es war das Motto eines besonderen Tages. Denn die Einrichtung feierte nicht nur ihr 60-jähriges Bestehen, sondern erhielt zu diesem Anlass auch einen offiziellen Namen: Ab sofort heißt sie Andreas-Fröhlich-Schule.

Besonders war auch, dass der Namensgeber bei der Taufe selbst anwesend war. Die Freude aller Beteiligten war groß, dass Andreas Fröhlich als Ehrengast in der Langwiedener Straße begrüßt werden konnte. Der renommierte Sonderpädagoge hat eine tiefgehende Vergangenheit mit der Schule. In den 1970er-Jahren entwickelte Fröhlich – unter anderem in Landstuhl – das Konzept der Basalen Stimulation. Dabei handelt es sich um einen pädagogisch-therapeutischen Ansatz, der die Wahrnehmung, Kommunikation und Bewegung von Menschen mit schweren Beeinträchtigungen fördert. Dank seiner Arbeit erhielten Kinder, deren Eigenaktivität durch körperliche oder geistige Einschränkungen stark reduziert ist, völlig neue Zugänge zu ihrer Umwelt und dem eigenen Körper.

Andreas Fröhlich bewegt vom Engagement der Kinder

„Andreas Fröhlich hat mit seinen Erkenntnissen aus dem Schulversuch maßgeblich dazu beigetragen, dass auch umfänglich beeinträchtigte Kinder verbindlich einen Anspruch auf schulische Bildung erhalten haben“, betonte Schulleiterin Sonja Rolf in ihrer Festrede. Auch die Elternvertretung und der Geschäftsführer des Ökumenischen Gemeinschaftswerks, Walter Steinmetz, dankten dem Pionier für sein lebenslanges Engagement. Der Namensgeber selbst zeigte sich sichtlich bewegt von den Darbietungen der Kinder, die ein buntes Programm aus ihrem Schulalltag auf die Beine gestellt hatten: „Ich bin sehr gerührt, vielen Dank!“, rief Fröhlich den begeisterten Jungen und Mädchen zu.

Die Andreas-Fröhlich-Schule, die sich auf die Förderschwerpunkte motorische und ganzheitliche Entwicklung konzentriert, blickt auf eine bewegte Historie zurück. Nach der staatlichen Anerkennung als Privatschule im Jahr 1967 folgte im Schuljahr 1978/79 der langersehnte Umzug aus der provisorischen Burgschule und dem Schwesternhaus an den heutigen Platz. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, wurde die Einrichtung in den Jahren 2001 und 2004 grundlegend saniert und modernisiert sowie um einen Erweiterungsbau ergänzt. Einen weiteren Meilenstein markiert das Jahr 2025, in dem sie erfolgreich als BNE-Schule (Bildung für nachhaltige Entwicklung) zertifiziert wurde.

Gemeinschaftswerk betreut insgesamt 4000 Menschen

Getragen wird die Schule vom Ökumenischen Gemeinschaftswerk Pfalz GmbH. Gegründet wurde das Werk im Jahr 1968 durch die Gesellschafter, den Caritasverband für die Diözese Speyer und die Evangelische Heimstiftung Pfalz. Bis heute orientieren sich die Ziele der Arbeit am karitativ-diakonischen Auftrag der Kirchen. Mit Hauptsitz in Landstuhl ist das Gemeinschaftswerk in den drei Geschäftsbereichen „Soziale Teilhabe im Arbeitsleben“, „Soziale Teilhabe“ sowie „Bildung und Entwicklung“ tätig. Dabei werden im stationären und teilstationären Bereich rund 2000 Menschen betreut, während weitere 2000 Menschen ambulante Unterstützung im Alltag erhalten.

Darüber hinaus engagiert sich das Gemeinschaftswerk in der Betreuung und Qualifizierung langzeitarbeitsloser Menschen und agiert als Alleingesellschafter des Inklusionsunternehmens Simotec GmbH in Kaiserslautern.

Mit der Namensgebung der Andreas-Fröhlich-Schule schließt sich ein Kreis: Ein Ort, an dem einst wegweisende Pädagogik erdacht wurde, trägt nun offiziell den Namen ihres Erfinders – Lehrkräfte, Eltern und Kinder dürfen gemeinsam „fröhlich“ in die Zukunft blicken.