Vor der Tür treibt eine Gluthitze Schweißperlen auf die Stirn, drinnen kommt ein Quäntchen mehr obenauf. „Bei über 40 Grad ist Schluss.“ Für Hubert Schöneberger, Chef der gleichnamigen Wäscherei, steht fest, dass sein Personal ab diesen Temperaturen in den Produktionsräumen nach Hause gehen darf. Er selbst zieht die Tür seiner gleichnamigen Wäscherei dann eben früher zu.

Zu Beginn dieser Woche war für sein Team bereits um 12 Uhr Schluss, der Inhaber selbst hat noch eine Stunde drangehängt. Nicht alleine die Temperaturen sind für den frühen Feierabend ausschlaggebend. „Dazu kommt auch noch die hohe Luftfeuchte“, erzählt er. Ein Messgerät habe er nicht, aber: „Das ist ordentlich.“ Diese Luftfeuchte wird beim Mangeln der nassen Wäsche freigesetzt. Zwei solcher Heißmangeln werden betrieben, die jeweils eine Muldentemperatur von 175 Grad erreichen. „Obwohl sie gut isoliert sind, geben sie Wärme ab.“

Denkt der Chef an die vergangene Hitzeperiode zurück, war es bei Arbeitsbeginn in der Frühe um 6 Uhr und nach dem Lüften bei 24 Grad noch erträglich. Um 8.30 Uhr war die 30-Grad-Marke geknackt, drei Stunden später zeigte das Thermometer 40 Grad an. Dann war Schwitzen angesagt – und der Feierabend war in Sicht. Denn Schöneberger ist klar, dass Absauganlage, Wasserspender und Ventilatoren nur noch wenig bewirken. Eine Klimaanlage kommt jedoch wegen der gasbetriebenen Trockner und Mangeln nicht in Frage.

Trotz allem kann er dem Ganzen etwas Positives abgewinnen. „Wir müssen keine Schutzkleidung tragen. Das ist wirklich Luxus“, erzählt er. Das wäre anders, wenn beispielsweise Krankenhäuser oder Arztpraxen zu den Kunden zählen würden. So aber darf in ärmellosen Shirts und in kurzen Hosen gearbeitet werden, weil seine Auftraggeber jeweils zur Hälfte Privatleute und Gewerbetreibende sind. Tischdecken und Bettwäsche gehören zum Gros der Textilien, die aus der Waschmaschine kommen und anschließend durch die Mangel laufen. Durch den vorgezogenen Feierabend kann es vorkommen, dass Schönebergers Kunden mal etwas länger warten müssen, aber: „In den Sommerferien ist sowieso weniger los“, meint er.

Der Wäschereiinhaber hält große Stücke auf seine langjährigen Mitarbeiter mit einer Betriebszugehörigkeit zwischen 15 und mehr als 30 Jahren. In der Corona-Pandemie mit deutlichen Umsatzeinbußen hielt er an jedem Einzelnen fest, auch wenn er die Öffnungszeiten verkürzen musste. Schon als Kind hat der heute 58-Jährige in der von seiner Mutter gegründeten Wäscherei angepackt, mit 30 Jahren hat er sie übernommen. Mit Blick zurück sagt er: „Dieses Jahr sind es deutlich mehr Hitzetage.“ Zweifel an dem Klimawandel hat er nicht. Im Gegenteil.