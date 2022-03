Mit einer Spendenaktion will der Turn- und Sportverein Hirschhorn den TuS Ahrweiler unterstützen. Seit Dezember werden deshalb Lose verkauft.

Die Initiative ging in Hirschhorn vom Ersten Vorsitzenden Michael Krier aus, der nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr von der Flutwein-Aktion gehört hatte. Diese Kampagne rund um die schlammverschmierten Flaschen, die in den Tagen nach der Katastrophe aus den überfluteten Weinkellen geborgen wurden, sollte Winzer und Gastronomen im Ahrtal finanziell unterstützen. Krier kaufte eine Kiste mit drei Flaschen. Diese soll nun verlost werden. Wohl kein Wunder: „Beim Weihnachtsmarkt haben wir auch immer eine Tombola gehabt“, sagt der Vereinsvorsitzende. Die sei immer gut angekommen.

Ein Los kostet zwei Euro

Ende November kam die Kiste in Hirschhorn an, seit kurz vor Weihnachten verkauft Krier die Lose in regelmäßigen Abständen an einem Fenster der Turnhalle. 1000 Lose à zwei Euro sollen an den Mann und die Frau gebracht werden und mit dem Geld der TuS Ahrweiler unterstützt werden. Wie so viele andere vor Ort musste dieser nach der Flutkatastrophe wieder bei null anfangen, Räume und Geschäftsstelle waren zerstört worden, Sportstätten konnten nicht mehr genutzt werden. „Wir haben keine Gerätschaften, wir können ihnen aber mit Geld helfen“, schildert Krier. „Wir sind mit dem Verein in Kontakt.“ Das Hilfsangebot sei freudig aufgenommen worden. „Die brauchen noch lange Unterstützung“, sagt der Hirschhorner.

Allerdings könnte es derzeit schon noch besser laufen mit dem Verkauf der Lose: Um die 300 ist Krier bis jetzt losgeworden. „Ich hatte es mir einfacher vorgestellt.“ Vorzeitig aufhören will Krier aber dennoch nicht, da er den TuS Ahrweiler unterstützen will. Jedoch sagt er, dass bis zu den Hauptfestivitäten anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Hirschhorner Vereins im August schon alles in trockenen Tüchern sein soll.

Nächster Losverkaufstermin ist Freitag, 18. März, 17.00 bis 18.30 Uhr, am Fenster der Turnhalle in der Turnerstraße. Weitere Infos bei Michael Krier, Telefon 0176 41779176.