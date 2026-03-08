Der Ortsgemeinderat Bann stimmte gegen eine Erhöhung der Grundsteuer B. Damit muss die Gemeinde vorerst ohne genehmigten Haushalt auskommen.

Die Ortsgemeinde Bann wird vorerst ohne genehmigten Haushaltsplan auskommen müssen und in die sogenannte Interimswirtschaft gehen. Dort sind Ausgaben nur eingeschränkt möglich. Hintergrund ist die Entscheidung des Gemeinderats, auf eine Erhöhung der Grundsteuer B zu verzichten. Die Anhebung des Hebesatzes von 465 auf 600 Prozent war von der Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Landstuhl empfohlen worden. Mit diesem Schritt hätte die Ortsgemeinde ihren Haushalt ausgleichen können; nun steht ein Defizit von rund 105.000 Euro zu Buche. Eine Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung gilt daher als sehr unwahrscheinlich.

Der Rat der 2100-Einwohner-Gemeinde machte sich die Entscheidung nicht leicht. Nach einer langen, teils emotionalen Debatte und einer Sitzungsunterbrechung entschied sich das Gremium mit der Mehrheit der Stimmen der Freien Wählergemeinschaft ( FWG) gegen die Steuererhöhung. Die CDU-Fraktion enthielt sich geschlossen.

Große Mehrbelastungen vermeiden

Fraktionsübergreifend waren sich die Ratsmitglieder einig, dass man den Menschen im Dorf eine Grundsteuererhöhung im vorgeschlagenen Umfang nicht zumuten könne. Es sei keine „geringe Erhöhung“ wie in der Vergangenheit, sondern ein massiver Anstieg – verstärkt durch die im vergangenen Jahr eingeführte Grundsteuerreform. Für manche Hauseigentümer könnten bis zu 300 Euro Mehrkosten im Jahr entstehen, hieß es in der Sitzung.

Ortsbürgermeister Michael Klingel (FWG) erläuterte die angespannte Haushaltslage. Die Ursache des Defizits von rund 100.000 Euro sei ebenso fatal wie bezeichnend für die Misere der kommunalen Finanzausstattung in Rheinland-Pfalz, sagte Klingel. Wegen einer ungewöhnlich hohen Gewerbesteuernachzahlung im vergangenen Jahr sei für das laufende Jahr die Berechnungsgrundlage für die Umlagen an Verbandsgemeinde und Landkreis angehoben worden. Gleichzeitig seien die Schlüsselzuweisungen des Landes für finanzschwache Kommunen reduziert worden. Dadurch entstehe ein Loch, das sich – Stand jetzt – nur durch eine Erhöhung der Grundsteuer B schließen lasse: auf einen Hebesatz, „wie es ihn in der Nachkriegsgeschichte des Dorfes noch nie gegeben hat“.

Drastische Folgen für die Gemeinde

Der Ortsbürgermeister skizzierte die Folgen eines nicht genehmigten Haushalts: „Außer den absolut notwendigen Ausgaben, etwa für Löhne, werden alle Ausgaben eingefroren.“ Zuschüsse für Dorffeste würden entfallen; Spielplätze müssten im Extremfall bei Reparaturbedarf geschlossen werden. Aktivitäten im Rahmen der Gemeindepartnerschaft müssten ruhen. Laufende Bau- und Sanierungsvorhaben könnten nur fortgesetzt werden, wenn ihre Finanzierung bereits in früheren Haushalten gesichert worden sei.

Es besteht jedoch Hoffnung, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde in den nächsten Monaten leicht verbessert und der Etat doch noch genehmigt werden kann. FWG-Fraktionssprecher Karsten Wolf verwies darauf, dass die Gemeinde in wenigen Wochen für den vom Rat beschlossenen Neubau einer Seniorenwohnanlage in der Dorfmitte ein Grundstück an den Investor verkaufen könne. Dadurch würde der Etat um mehr als eine halbe Million Euro entlastet – genug, um das Defizit auszugleichen und einen Teil geplanter Investitionen ohne zusätzliche Kredite zu finanzieren. Wolf sprach sich dafür aus, den Haushalt bewusst mit Defizit zu verabschieden – in der Hoffnung, ihn im Frühjahr ausgleichen zu können.

Deutliche Kritik an Landesregierung

Auf Anfrage bestätigte Yanik Broschart aus der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Landstuhl, dass die Kommunalaufsicht Gemeinden in der Regel einige Wochen für Nachbesserungen einräume, wenn ein eingereichter defizitärer Haushalt nicht genehmigungsfähig sei.

In der Debatte übten CDU-Sprecher Markus Borst und der Erste Beigeordnete Richard Roschel (FWG) teils deutliche Kritik an der Landesregierung. Borst bezeichnete die Banner Haushaltslage wenige Wochen vor der Landtagswahl als symptomatisch für eine verfehlte Politik der Landesregierung – für ihn ein klares Zeichen dafür, wie notwendig ein Wechsel in der Mainzer Staatskanzlei sei.

Roschel sprach von „Erpressung“ durch das Land und die Aufsichtsbehörden gegenüber finanzschwachen Kommunen, die gezwungen würden, ihre Haushalte zulasten der Bürger auszugleichen. Zudem forderte Roschel auch Kreis und Verbandsgemeinde auf, ihre Personalstrukturen auf Einsparpotenziale zu überprüfen. „Vor der Fusion mit der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd hat man uns gesagt, dass größere Einheiten zu einer Entlastung der einzelnen Gemeinden führten. Genau das Gegenteil ist heute der Fall“, sagte der Beigeordnete.