Die Befürchtungen sind wahr geworden: Der gesprengte Geldautomat in der Kaiserstraße wird nicht ersetzt. Um Bares abheben zu können, müssen die Hauptstuhler Sparkassenkunden künftig in die Nachbarorte ausweichen. Was sind die Gründe, und gibt es eine heiße Spur zu den Tätern?

Mitte April hatte ein gewaltiger Knall in der Nacht die Anwohner aufgeschreckt: Um kurz vor 3 Uhr morgens erschütterte die heftige Explosion die Gemeinde und riss die Bürger