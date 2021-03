Dringende Wartungsarbeiten am Stromnetz von Hirschhorn werden am Donnerstag, 25. März, durchgeführt. Deshalb erfolgt die Stromversorgung in der Zeit von 8 bis 16 Uhr durch ein Ersatzstromaggregat. Die Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Durchführung dieser Arbeiten nicht möglich. Für Fragen stehen Mitarbeiter der Pfalzwerke unter der Telefonnummer 0621/585-2010 zur Verfügung.