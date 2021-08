Seit Jahren ist vom anstehenden Breitbandausbau im Landkreis die Rede. Unterversorgte Gebiete sollen besser ausgestattet werden. Drei Unternehmen sind am Start. Doch wie weit ist der Glasfaserausbau? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, zum Auftakt in den Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl.

In den so genannten „Weißen Flecken“ mit unter 30 Megabit pro Sekunde ist ein FTTB-Ausbau (Fibre to the Building) geplant, der Glasfaser bis ins Gebäude hinein vorsieht und Geschwindigkeiten von ein Gigabit pro Sekunde ermöglichen soll. Die Deutsche Glasfaser (DG) Holding GmbH, die seit 2020 mit dem Saarlouiser Unternehmen Inexio fusioniert ist, hat bei der europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für die Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl und Enkenbach-Alsenborn erhalten. In den Verbandsgemeinden Weilerbach und Otterbach-Otterberg wird die Firma PFALZ-Connect tätig und in der VG Ramstein-Miesenbach übernehmen die örtlichen Stadtwerke den Ausbau. Der Bund schießt 50, das Land 40 Prozent zu und schließt damit die Wirtschaftlichkeitslücke für die Unternehmen. Die restlichen zehn Prozent der Kosten teilen sich Orts- und Verbandsgemeinden sowie der Landkreis je zu einem Drittel.

„In den Förderbescheiden ist geregelt, dass die ,Weißen Flecken’ bis spätestens November 2022, dem Ende des Bewilligungszeitraumes, ausgebaut sein müssen“, teilt die Pressestelle der Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Auf die Ausbaureihenfolge habe der Landkreis keinen Einfluss; diese werde von den Unternehmen festgelegt. Ob dabei die Schulen vorrangig behandelt werden, liegt offenbar ebenfalls an den Firmen selbst: „Der Landkreis hat die Unternehmen gebeten, die Schulen priorisiert auszubauen, sofern es deren Bauplanung zulässt“, so die Kreisverwaltung, die anfügt, dass der Landkreis nur koordinierend tätig sei: „Die einzelnen Baumaßnahmen werden im Rahmen der Selbstverwaltungshoheit von den Kommunen in den jeweiligen Verbandsgemeinden eigenverantwortlich und direkt mit den jeweiligen Telekommunikationsunternehmen abgestimmt und durchgeführt.“

Wie ist der Stand der Dinge in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau? „In den Ortsgemeinden laufen die Nachfrage-Bündelungen hinsichtlich des eigenwirtschaftlichen Ausbaus durch die Firma Deutsche Glasfaser“, antwortet Bürgermeister Erik Emich (CDU). „Neben dem geförderten (sicheren) Ausbau möchte die Firma die ganzen Ortsgemeinden ausbauen, was aber eine Kundenakquise von 40 Prozent der Anschlüsse wirtschaftlich bedingt.“ In Martinshöhe sei die Akquise bereits erfolgreich verlaufen. Dort hätten sich 68 Prozent der Bürger angemeldet. Laut Internetseite des Unternehmens ist dies die einzige Gemeinde im Zuständigkeitsbereich der DG im Landkreis, in der bereits die Planungsphase läuft.

In Bruchmühlbach-Miesau ist laut Emich noch Kundenwerbung angesagt, die Anmeldequote liege derzeit bei 34 Prozent. Im Moment werde außerdem mit der Deutschen Glasfaser darüber gesprochen, auf welchen gemeindlichen Grundstücken die Hauptverteiler – genannt Point of Presence oder kurz PoP – aufgestellt werden.

Und wann können die Bürger in den unterversorgten Gebieten tatsächlich mit schnellem Internet rechnen? „Das ist schwer zu sagen“, meint Emich. „Erst wenn die Nachfragebündelungen abgeschlossen sind und der konkrete Bauumfang sicher feststeht, geht die Firma in die Detailplanung und beauftragt die ausführenden (Sub-) Unternehmen“, berichtet der Bürgermeister, der auf Nachfrage auch erläutert, wie es mit dem Anschluss der Schulen aussieht: „Alle Schulstandorte in der VG sind für einen Breitbandanschluss gemeldet und auch bei der DG von unserer Seite priorisiert worden. Allerdings wird jetzt nicht vorab eine gesonderte Leitung an die Schulen gelegt. Das erfolgt im Verbund mit dem flächendeckenden Ausbau, der aber dann priorisiert um das Areal um die Schulen gelenkt wird.“

Auch in der Verbandsgemeinde Landstuhl startet nun die Akquise, mit dem Ziel, mindestens 40 Prozent der Kunden in den Ortschaften zum Vertragsabschluss zu bewegen, wie Bürgermeister Peter Degenhardt (CDU) erläutert. Den Gang durch die zwölf Ortsgemeinderäte habe die Deutsche Glasfaser schon hinter sich: Überall wurde der Zuschlag erteilt. „Zum generellen FTTB-Ausbau, der ein Gigabit pro Sekunde für alle Haushalte in der Verbandsgemeinde Landstuhl anpeilt, hat vor wenigen Wochen die letzte Ortsgemeinde dem Rahmenvertrag mit dem Unternehmen zugestimmt.“

Wie lange sich nun die Kundenakquise hinzieht, kann Degenhardt nicht sagen. „Wenn die Quote erreicht wird, will die Deutsche Glasfaser aber nach eigenen Angaben direkt mit dem Ausbau beginnen.“