Noch wird dort gewerkelt, in rund zweieinhalb Wochen sollen die Türen aber wieder offen stehen: Am Dienstag, 1. Oktober, wird der Otterbacher Wasgau-Markt wiedereröffnet. Nach rund sechs Wochen soll dann die Umbauphase abgeschlossen sein, wie Wasgau auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt. „Wir wollen schöner, moderner und nachhaltiger werden“, begründet das in Pirmasens ansässige Unternehmen, warum der Markt sein Gesicht verändert. Baulich vergrößert werde er nicht. Doch zur Wasgau-Bäckerei kommt noch ein Sitzcafé dazu. Was neben der Bäckerei und Metzgereitheken unter anderem ebenso erneuert wird: die Ladeneinrichtung, die Kühlmöbel und das Design. Zwei Millionen Euro investiert Wasgau hier nach eigenen Angaben. Die Anzahl der Mitarbeiter ändert sich nach dem Umbau nicht: Mit circa 25 Beschäftigen inklusive Bäckerei und Metzgerei werde wieder an den Start gegangen, informiert das Unternehmen.