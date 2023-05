Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Arbeiten auf dem Friedhof und ein Wanderweg, der ausgewiesen wird: Das sind nur zwei der Projekte, die man sich in Schwedelbach für 2021 vorgenommen hat. In den Gemeinden Niedermohr und Heiligenmoschel sind in diesem Jahr besonders die Ideen der Bürger gefragt.

„Bis Mai wollen wir fertig sein“, meint Schwedelbachs Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel (SPD) über das Bürgerhaus. Das in die Jahre gekommene Gebäude wird