Etwas Besonderes hat sich die Pfarrgemeinde Bann für die Fastenzeit ausgedacht. Beim „Bännjer Kreuz(e)-Weg“ werden am Sonntag, 3. April, Kreuze rund um Bann angesteuert.

Der Gemeindeausschuss unter dem Vorsitzenden Bernhard Keller hatte die Idee zu der etwas anderen Wanderung. An Ort und Stelle gibt es jeweils Informationen über das entsprechende Kreuz – verbunden mit einer kleinen Andacht mit Gebeten und Gesängen, die von Pfarrer Udo Stenz gestaltet wird.

Treffpunkt ist an besagtem Sonntag um 17 Uhr am Kreuz vor der Valentinuskirche. Von dort führt die Wanderung hinaus zum Missionskreuz auf der Sandhohl, dann weiter zum neuen Holzkreuz am Menhir. Nach kurzer Andacht führt der Weg weiter den Neuberg hinunter vorbei an dem Oberammergauer Feldkreuz Richtung Waldstraße, wo das Ruhekreuz der Enzianfreunde steht. Die Kreuz-Pilger laufen dann die Wald- und Hauptstraße zurück zum Jubiläumskreuz in der Dorfmitte. Von hier geht es über den Glasberg und die Herrenäcker zu dem Bußkreuz in der Grünanlage in der Fahrt. Das große Barock-Kreuz im oberen Friedhof wird als nächstes angelaufen, ehe das letzte Kreuz an der Barbara-Kapelle, das zur Primiz des gebürtigen Bännjer Pfarrers Marco Richtscheid vom Fanfarenzug errichtet wurde, den Abschluss bildet. Das zehnte Kreuz (Johanniskreuz) auf dem Kirchberg kann nicht in den „Kreuze-Weg“ mit einbezogen werden. Die Pfarrgemeinde lädt alle Gläubigen und Interessierten ein, an diesem „Bännjer Kreuz(e)-Weg“ unter dem Motto „Wandern und Beten“ teilzunehmen.