Was die Natur so alles an Wirkstoffen zu bieten hat, verriet Heilkräuterfachfrau Irene Busch den Besuchern der Wanderung „Der Pfälzerwald – eine riesige Apotheke?“ am Haus der Nachhaltigkeit. Die Eiche überrascht mit Kaffee.

Um 11 Uhr fanden sich mehr als 20 Teilnehmer vor dem Haus der Nachhaltigkeit bei bestem Herbstwetter ein, um sich von Irene Busch für zwei Stunden