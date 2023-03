Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu einer abwechslungsreichen und aussichtsreichen Wanderung lädt die Rundtour „Vom Pfälzerwald auf die Sickinger Höhe“ rund um Queidersbach ein. Der Weg ist nicht mit einer eigens dafür ausgewiesenen Kennzeichnung versehen, wie Andrea Spannowsky von der Tourist-Information der Verbandsgemeinde Landstuhl erklärt. Doch die Strecke ist nicht schwierig zu meistern und an markanten Abzweigungen leicht als solche zu erkennen.

Im Wohngebiet in der Nähe des Waldrandes in der Straße Zum Wasserstein gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten, um von hier aus die Tour zu beginnen. An der Abzweigung