Zum Wandertag für Senioren lädt der Kreis Kaiserslautern für Sonntag, 8. September, im Rahmen des Programms Gemeindeschwester Plus ein. Die „Tour durch das romantische Karlstal“ startet um 9.30 Uhr.

Gemeinsames Wandern ist gut für Körper und Geist. Und gerade ältere Menschen, die sich eventuell allein nicht mehr auf Wanderschaft begeben wollen, erfahren neben der Geselligkeit auch die nötige Sicherheit beim Gruppenwandern. Eine solche Gelegenheit bietet der Kreisseniorenwandertag am 8. September.

Bei den voraussichtlich immer noch hochsommerlichen Temperaturen werden die Teilnehmer im angenehm schattigen Wald entlang des Baches Moosalbe wandern. Treff- und Ausgangspunkt ist der Parkplatz Stelzenberg/Eisenschmelz. Dort befindet sich auch die Bushaltestelle, an der die Buslinie 170 hält. Zusammen mit der Gemeindeschwester Plus Andrea Rihlmann führt die Wanderung zum Naturfreundehaus Finsterbrunnertal und wieder zurück, insgesamt werden rund fünf bis sechs Kilometer zurückgelegt.

Geschichten rund um die Historie des Karlstals

Ein ortskundiger Begleiter wird interessante Geschichten rund um die Historie des Karlstals zum Besten geben. Mineralwasser wird bei der Wanderung zur Verfügung gestellt, die sonstige Verpflegung erfolgt auf eigene Kosten. Eine Einkehr in das Naturfreundehaus oder ein Abschluss in weiteren Gastronomiebetrieben im Karlstal sind nicht geplant, können aber in Eigenregie unternommen werden. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Tour nicht für Rollatoren geeignet ist und bei Dauerregen entfällt.

Anmeldungen für die Wanderung nimmt Andrea Rihlmann unter Telefon 0631 7105333 entgegen. Aber auch eine spontane Teilnahme ist möglich.