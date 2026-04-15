Sieben Touren mit verschiedenen Themen und Wanderführer werden in dieser Saison in der VG Weilerbach angeboten. Mit dabei: Jäger, Sandhasen und etwas für Frühaufsteher.

Die Klassiker sind wieder dabei, andere Touren sind zum ersten Mal Teil des Programms: Die Verbandsgemeinde Weilerbach bietet auch in diesem Jahr wieder geführte Touren in den dazugehörigen Ortschaften an. Sieben Wanderungen unter Anleitung der beiden ehrenamtlichen Wanderführer Benno Müller und Jochen Körbel finden im Zeitraum von April bis Oktober statt – und sind für die Teilnehmenden kostenlos. „Wir wollen Einheimischen helfen, ihre Heimat neu zu entdecken und auch Touristen die Region und ihre Möglichkeiten näherbringen“, sagt Volker Halfmann, Tourismusbeauftragter der VG. Lediglich die gemeinsame Einkehr, die zu jeder der Touren dazugehört, muss selbst bezahlt werden.

250 Teilnehmende seien im letzten Jahr insgesamt mitgewandert. Wer mitlaufen möchte, möge sich möglichst frühzeitig anmelden. „Dann können wir die gemeinsame Einkehr mit den Wirten besser planen“, so Halfmann. Die von ihm zusammen mit den beiden vom Deutschen Wanderverband geprüften Wanderführern entwickelten Wanderungen sind zwischen sechs und und elf Kilometer lang. Und jede Tour ist nach einem anderen Thema gestaltet.

Die Natur zu jeder Tageszeit entdecken

Die mit 50 Teilnehmenden best besuchte Wanderung aus dem letzten Jahr ist auch in diesem Jahr wieder dabei: Die Sonnenaufgangswanderung am 20. Juni rund um Reichenbach-Steegen, die bereits um fünf Uhr morgens startet. Und auch ihr Pendant, die Mondscheinwanderung am 24. Oktober bei Erzenhausen, werde immer gut angenommen, sagt Halfmann. Beide Strecken ermöglichten es, die Wege und die Natur noch mal unter ganz neuen Aspekten zu erleben.

Zum wiederholten Mal dabei ist auch die sechs Kilometer lange Feierabendwanderung am 19. September bei Kollweiler, bei der es vor allem darum geht, nach der Arbeit beim gemeinsamen Laufen zu entspannen und sich noch ein wenig zu bewegen. „Die planen wir extra nicht so lang“, erklärt Halfmann.

Jäger, Kelten und Sandhasen

Den Start in die Saison macht hingegen eine Tour, die es 2026 zum ersten Mal geben wird. Am 18. April geht es zusammen mit einer Jägerin rund um Pörrbach um die Jagd und das Jägerlatein. Ähnlich wie die Mandelblüte in der Vorderpfalz soll die Obst- und Rapswanderung am 2. Mai bei Erzenhausen und Eulenbis Panoramaaussichten auf blühende Felder und Landschaften bieten. Lehrreich wird es bei der Heimatgeschichtlichen Tour um Weilerbach: Bei der Wanderung am 11. Juli geht es um die Kelten, um den Dichter und Poeten Oskar von Redwitz und den ältesten Taufstein der Pfalz. Und auch bei der Sandhasenwanderung rund um Schwedelbach am 29. August geht es um die Besonderheiten der Region: Hier wird die Frage beantwortet, warum genau die Einheimischen hier als Sandhasen bezeichnet werden.

Info und Anmeldung über das Touristikbüro der Verbandsgemeinde Weilerbach: Telefon 06374 922111, Mail: tourismus@vg-weilerbach.de, Website: weilerbach.de/tourismus