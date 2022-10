Der diesjährige Wandermarathon Pfälzerwald bestand aus zwei Halbmarathons – am Biosphärenhaus Fischbach und am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz – über jeweils rund 22 Kilometer. Wegen der weiterhin ungewissen Lage bezüglich der Corona-Pandemie wurde der Hauptmarathon über 42 Kilometer von Johanniskreuz nach Fischbach erneut ausgesetzt.

Schon lange vor 10 Uhr haben sich auf dem Platz vor dem Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz schon sehr viele Wanderfreunde versammelt. Es wird gewartet, bis die beiden Holzhäuschen öffnen und die Meldeformalitäten abgewickelt werden können. Gute Laune, deftige Lachsalven und freundlich gemeinte Frotzelsprüche machen sich gut bei dem milden Sonnenschein, dem blauen Morgenhimmel und dem Farbenspiel der Bäume. „Das ist so eine der Undurchschaubarkeiten der Natur“, meint Bernhard Glaßgen, Mitarbeiter am Haus der Nachhaltigkeit. „Nach diesem trockenen Sommer haben die Bäume ungewöhnlich lange ihre Blätter bei sich gehalten.“ Es sei schließlich auch schon fast November, merkt er an. Letztendlich nehmen 160 Wanderer am Sonntagmorgen bei schönem Wetter den markierten Rundweg in Angriff.

Die Halbmarathons sind als Rundwanderungen auf attraktiven Routen um die beiden Häuser konzipiert, bei denen die etwaigen pandemiebedingten Hygieneregeln sicher eingehalten werden können, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Der Halbmarathon mit Start in Johanniskreuz trägt den Titel „Auf Luchsspur“. Er führt durch das Gebiet, in dem die Pfälzerwald-Luchse ausgewildert wurden. Der Weg geht über den Antonihof, streift die Kernzone Enkenbachtal, durchquert den Ort Speyerbrunn, folgt dem Erlenbachtal und erreicht den Schindhübelturm mit seiner grandiosen Aussicht über den zentralen Pfälzerwald. Von dort geht es am Naturdenkmal Mitteleiche vorbei über das Alte Forsthaus Johanniskreuz zurück zum Haus der Nachhaltigkeit.

In der Gemeinschaft unterwegs

Mittlerweile haben die beiden Anmeldehäuschen ihre hölzernen Theken geöffnet. Die Warteschlangen davor sind zeitweise wohl an die 100 Meter lang. „Wir waren auch schon beim richtigen Wandermarathon 2019 dabei“, erzählt Niclas Woll aus Sembach. Seine beiden Wanderfreunde nicken bestätigend. „Es ist einfach schön, solche Strecken in der Gemeinschaft zu bewältigen“, meint er. „Deshalb sind wir heute auch dabei.“ Das scheint so in etwa der Hauptgedanke zu sein, was die Motivation der Teilnehmer angeht. „Die genaue Strecke habe ich mir vorher noch gar nicht angeschaut“, meint ein Teilnehmer aus Ludwigshafen. Die Wanderung in Gesellschaft anzutreten, sei einfach eine schöne Sache.

Simone Kiefer kann schon fast die Meldetheke abschließen. „Etwa 160 Leute hatten sich angemeldet, einige wenige Absagen liegen vor, aber auch die eine oder andere Nachmeldung.“ Sie hat den Wandermarathon für das Haus der Nachhaltigkeit im Team organisiert. „Für die Absagen des großen Marathons sind wir nicht verantwortlich“, erzählt sie. Die Verantwortlichen vom Biosphärenreservat und vom Bezirksverband Pfalz hätten so entschieden. Wohl auch aus Sicherheitsgründen in Zusammenhang mit der Pandemie. „Simone, wir möchten uns noch anmelden“, tönt es plötzlich doch noch einmal. Fremde Wanderfreunde haben den Vornamen der Organisatorin aufgeschnappt und bleiben damit beim familiären Ton, der hier allenthalben vorherrscht.