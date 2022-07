Keine verkaufsoffenen Sonntage mehr, dafür aber eine Premiere: Der Otterberger Werbekreis will einen neuen Weg einschlagen und lädt am Samstag, und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr zur ersten Wallonenmesse in und rund um die Stadthalle ein.

An diesen beiden Tagen präsentieren sich rund 50 Aussteller aus den Sparten „Gewerbe, Kunst, Kultur“. Gezeigt werden unter anderem Kunsthandwerk und Handgearbeitetes wie Keramik, Korbwaren und Holzarbeiten. Ebenso sind Aussteller zu den Themen Wellness, Gesundheit, Fitness oder Ernährung sowie Einzelhändler, Handwerksbetriebe und Dienstleister mit von der Partie. „Es ist eine bunte Mischung“, beschreibt die Vorsitzende des Werbekreises, Stephanie Wagner, die Summe der Akteure.

Die Aussteller bestreiten außerdem an beiden Tagen ein Vortragsprogramm. Auf dem Messegelände versorgen rund zehn Beschicker die Besucher mit Speisen und Getränken. Ein besonderer Augenschmaus erwartet die Besucher auf dem benachbarten Pausenhof der Otfried-Preußler-Grundschule. Hier stellen die Mitglieder der Sportfahrer Union Kaiserslautern ihre betagten Fahrzeuge aus und starten an beiden Tagen um 13 Uhr zu einer Rundfahrt durch die Verbandsgemeinde. Wer am Samstagabend noch nicht nach Hause gehen will, kann den Auftritt des Akustikduos „7661“ verfolgen. Sonntags spielt der Musikverein Sembach ab 11 Uhr zum Frühschoppen auf.

Gewerbetreibenden ein Forum bieten

Seit 2019 hat Wagner den Vorsitz des Werbekreises inne, ein Jahr später begann die Pandemie. Doch schon zuvor zeichnete sich in der Wallonenstadt eine Entwicklung ab, die den Zusammenschluss veranlasste, neue Ideen zu entwickeln. „Der typische Einzelhandel ist in Otterberg nicht mehr gegeben“, sagt sie und bezieht sich auf Geschäfte, die an verkaufsoffenen Sonntagen Besucher zum Bummeln und Einkaufen anlocken. So sei die Idee für die Wallonenmesse geboren worden, die den Gewerbetreibenden ein Forum bieten möchte. Da die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt begrenzt sind, wird Besuchern empfohlen, den Shuttleservice ab dem Parkplatz am Waldfreibad zu nutzen.