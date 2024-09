Die Wallonenmesse geht am Wochenende, 28. und 29. September, in die nächste Runde. Rund um und in der Otterberger Stadthalle dreht sich alles um das Thema Gewerbe. Worauf sich die Besucher freuen dürfen.

Die Vorbereitungen für die Wallonenmesse laufen auf Hochtouren. Mittendrin: Ellen Fahrbach. Sie ist Mitglied im Otterberger Gewerbevereins und für die Aussteller zuständig. 75 hat sie für die Messe gewinnen können. Die Messe habe für die Stadt einen erheblichen Nutzen. „Wir wollen auf diesem Weg das Gewerbe aufleben lassen. Die Stadt braucht das Gewerbe und das Gewerbe die Unterstützung der Stadt“, sagt Fahrbach. Bisher habe das auch immer gut funktioniert. Durch die Messe könnten auch Angebote zum Vorschein kommen, die man sonst nicht unbedingt auf dem Schirm habe.

Dass das Konzept ankommt, die Bemühungen des Gewerbevereins Früchte tragen, habe sich bisher immer nach der Messe gezeigt. „Uns erreichen immer wieder Nachfragen nach freien Gewerbeflächen“, berichtet das Mitglied des Gewerbevereins. So könnten nach und nach freie Gewerbeflächen langsam wieder mit Leben gefüllt werden, sagt Fahrbach.

Mehr Angebote für kleine Besucher

Bei der diesjährigen, nunmehr dritten Auflage der Messe wird es einige Neuerungen geben: So sollen die jüngeren Besucher besser unterhalten werden. „Kinder dürfen sich auf der Messe auf einen großen Funpark vor der Halle freuen.“ Dabei sollen unter anderem ein Kinderzug und ein Rodeo den nötigen Spaßfaktor bieten. „Für die Kinder war es bisher immer etwas langweilig, daran wollten wir etwas ändern“, betont Fahrbach.

Im Außenbereich wird es an beiden Tagen wieder eine Sonderausstellung geben. Thema: „Bauen und Renovieren“. Im Innenbereich rücken die Schwerpunkte „Mode und Lifestyle“ in den Fokus. Die Messebesucher dürfen sich am Samstag auf eine Modenschau freuen: um 17 Uhr für die Damen und um 19 Uhr für die Herren. Ebenfalls an beiden Tagen geplant sind umfangreiche Darbietungen auf der Bühne und im Vortragsraum mit Beiträgen rund um das Thema „Bauen und Renovieren“.

Auch in musikalischer Hinsicht dürfen die Besucher einiges erwarten: Am Samstag sorgt ab 20 Uhr DJ Marco für Stimmung, am Sonntag ab 10 Uhr der Musikverein beim Frühschoppen und danach erneut DJ Marco ab 15 Uhr.

Info

Geöffnet ist die Messe am Samstag, 28. September, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 29. September, von 10 bis 17 Uhr.