Walliser Schwarznasenschafe gehören genau wie die Walliser Schwarzhalsziegen einer vom Aussterben bedrohten Nutztierrasse an. Beide Rassen sind in je einer kleinen Herde auf der Nutztierarche von Karin und Jürgen Storrer in Eulenbis zu finden. Sowohl die gutmütigen und genügsamen Gebirgsschafe als auch die anhänglichen, langhaarigen Ziegen arbeiten rund um Eulenbis als Landschaftspfleger.

Offensichtlich verbindet die gemeinsame Herkunft oder auch die Gemeinsamkeit, mit schwarzer und weißer Wolle bekleidet zu sein. Jedenfalls tummeln sich bei Storrers mit dem Flaschenlamm