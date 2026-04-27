Die Premiere von „Waldwärts“, eine neue Veranstaltung am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz, lockt viele Menschen an. Radler und Wanderer kommen auf ihre Kosten.

So viele Radfahrer und Wanderfreunde treffen sich wohl eher selten gleichzeitig in Johanniskreuz. Angelockt von der Veranstaltung „Waldwärts – Bike'n'Hike im Pfälzerwald“ strömen die Menschen bei zauberhaftem Frühlingswetter aus allen Regionen der Pfalz heran. Die einen starten mitten im Herzen des Pfälzerwaldes auf geführte Touren – mit dem Mountain-, dem Gravelbike oder zu Fuß. Viele zieht es über die angebotene Rallye samt Quizfragen in ausgiebige Wald- und Nachhaltigkeitsgespräche.

Andere haben ihre Tour bei der Ankunft am Haus der Nachhaltigkeit (HdN) bereits hinter sich, genießen Kulinarik, entspannen bei Livemusik oder lassen sich von der Country-Rock-Band Hillbilly Bones gleich wieder in Bewegung bringen. Andere suchen den Austausch mit der Wanderjugend, dem Pfälzerwald-Verein und dem DRK, führen Gespräche mit den Fahrradexperten des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Kaiserslautern oder nutzen die Gelegenheit, bei den Fahrradhändlern eine kleine Proberunde mit einem neuen Rad zu drehen.

Mit dem Rollstuhl auf den Waldweg

Wie es sich mit einem Rollstuhl auf einem Waldweg fährt, ist ebenfalls erlebbar. Dafür sorgen der Inklusionssportler Abdul Dogan aus Kaiserslautern und Bewegungsmanagerin Helena Schiffer von der landesweiten Organisation „Land in Bewegung“. Dogan will zeigen, wie sehr Sport verbinden kann, wenn niemand dabei ausgebremst wird. „Ein Schotterweg ist für einen Läufer noch ganz top, für einen Rollstuhlfahrer kann das schon Hardcore sein“, sagt Dogan. „Wir sind doch alle mit dem Rad unterwegs – ich mit vier, du mit zwei Rädern“, motiviert er eine junge Radfahrerin dazu, ihr Gravelbike für einen Moment gegen einen Rollstuhl einzutauschen. „In der Stadt mache ich das öfter, mitten im Wald ist es auch für mich neu“, verrät der Inklusionssportler, der von der Atmosphäre rund ums HdN begeistert ist.

„Nach 16 Jahren ,Natursport Opening’ war es Zeit für eine neue Veranstaltung“, sagt HdN-Leiterin Simone Kiefer. „Waldwärts – Bike'n'Hike im Pfälzerwald“ habe gleich bei der Premiere viel Zuspruch erfahren. In Johanniskreuz, wo viele Wanderwege und Mountainbike-Strecken vorbeiführen oder beginnen, sei eine Veranstaltung rund ums Radfahren und Wandern geradezu ideal. „Alles in allem gelungen“ lautet das Fazit von Simone Kiefer und Paula Hochscheidt am Ende der sehr gut besuchten Veranstaltung.

Mobiler Pumptrack begeistert die Kinder

Auf die Beine gestellt wurde das Programm vom HdN zusammen mit dem Zentrum Pfälzerwald Touristik und dem Mountainbikepark Pfälzerwald. Dessen Vorsitzender, Peter Degenhardt, spricht davon, dass die Mountainbiketouren im Pfälzerwald weiter an die Bedürfnisse angepasst und die Strecken verbessert werden sollen. „Qualität geht vor Quantität“, betont Degenhardt.

Die Touren durch den Pfälzerwald sind den Kindern ziemlich egal. Sie hatten nur den mobilen Pumptrack im Auge. Die Firma Cycle Training aus dem bayrischen Herzogenaurach hat reichlich Testbikes samt Helmen mitgebracht. „Wir haben auch jede Menge Pflaster eingepackt“, verrät Cycle-Trainerin Kathrin de Groot. Gebraucht werden nur wenige. Diejenigen, die sich auf die Bahn trauen, fahren erst langsam, sausen dann immer schneller über die Strecke und können kaum aufhören zu grinsen.

Mit Udo Bölts auf Tour

Die Gruppe um den Heltersberger Udo Bölts kommt nach fast drei Stunden aus dem Wald zurück. Die Gravel-Biker und die eine Bikerin zeigen sich begeistert vom Pfälzerwald, der Strecke samt Stopps und von der Fachsimpelei. Auf der Wiese am HdN startet gerade das gesundheitsorientierte Ganzkörper-Bewegungstraining. Die Biker winken ab: genug bewegt. Außerdem steht ja noch die Heimfahrt an – mit dem Rad.