Insbesondere an Wander- oder Radfreunde richtet sich die neue Veranstaltung Waldwärts am Haus der Nachhaltigkeit. Am Sonntag, 26. April, steigt sie zum ersten Mal.

Was steckt hinter Waldwärts?

Nach 16 Jahren mit der erfolgreichen Veranstaltung Natursport Opening will das Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz neue Akzente setzen. Mit der neuen Veranstaltung, die am Sonntag Premiere feiert, richten die Verantwortlichen den Focus auf die beiden Hauptsportarten im Pfälzerwald: Biken und Wandern. Der Tag wird gemeinsam vom Haus der Nachhaltigkeit/Landesforsten Rheinland-Pfalz, dem Zentrum Pfälzerwald Touristik und dem Mountainbikepark Pfälzerwald organisiert.

Was wird geboten?

Ob Radler, Spaziergänger, Wanderer, Einsteiger oder eingefleischte Waldfans: Das Programm hat für alle einiges zu bieten. Rund ums HdN finden sich zahlreiche Fahrradaussteller mit Testrädern. Bike-Checks und Fahrradcodierung sind dort ebenfalls möglich. Bewegungstraining ist genauso im Angebot wie geführte Gravel-, Mountainbike- und Wandertouren. Ein Fahrtechnikparcours kann absolviert werden, ein mobiler Pumptrack lädt zum Testen der eigenen Fähigkeiten ein, das Deutsche Rote Kreuz informiert über Erste-Hilfe-Leistungen beim Ernstfall im Wald und noch vieles mehr wartet auf die Besucher. Kinder kommen dabei nicht zu kurz. Der Pfälzerwald-Verein, die Deutsche Waldjugend und die Waldwusel sorgen für Spiel, Spaß und Naturabenteuer. Livemusik und allerlei Gaumenfreuden fehlen auch nicht.

Muss man sich anmelden?

Eine Anmeldung ist nicht nötig: einfach kommen und dabei sein. Wer sich allerdings an den geführten Rad- oder Wandertouren beteiligen will, sollte rechtzeitig den Blick auf die Homepage des Veranstalters werfen. Dort finden sich Treffpunkte, Schwierigkeitsgrade und für einige Touren wird auch eine Anmeldung erbeten.

Wann findet Waldwärts Bike’n’Hike statt?

Am Sonntag, 26. April, heißt es in Johanniskreuz: raus in die Natur und aktiv werden. Die Premiere der Veranstaltung „Waldwärts – Bike’n’Hike im Pfälzerwald“ am Haus der Nachhaltigkeit findet von 11 bis 17 Uhr statt.

Wo gibt es den Überblick?

Auf der Homepage des Hauses der Nachhaltigkeit finden sich auf hdn.wald.rlp.de/veranstaltungen/waldwaerts alle Aussteller, Programmpunkte und Mitmachangebote.