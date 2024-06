Waldleiningen trauert um seinen ehemaligen Bürgermeister Franz Josef Böhm. Der CDU-Politiker starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren.

Böhm lenkte die Geschicke der Gemeinde als Bürgermeister von 1979 bis 1999. In dieser Zeit initiierte er unter anderem die Partnerschaft mit Xirocourt/Frankreich, forcierte die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr, den Umbau der Volksschule zum Dorfgemeinschaftshaus und ließ die Wasserversorgung der Gemeinde durch die Bohrung eines Tiefbrunnens sichern. Der Christdemokrat war zeitweise Ratsmitglied im Verbandsgemeinderat der VG Hochspeyer. Von 1989 bis 1999 war er Erster Beigeordneter der VG Hochspeyer, bis 2004 Beigeordneter. Der Vater von drei Söhnen und Großvater von drei Enkelkindern lebte seit 1960 im Ort. Er war Gründungsmitglied des Allgemeinen Sportvereins Waldleiningen 1965, dessen Erster Vorsitzender er für ein paar Jahre war. Neben seinem Einsatz in verschiedenen Vereinen engagierte sich Böhm auch in der Kirche. Unter anderem war er einige Jahre Erster Vorsitzender des Pfarrgemeinderates Hochspeyer und stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Kirchengemeinde St. Josef Waldleiningen. Böhm wurde 2005 der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Samstag, 12 Uhr, in der Gelöbniskirche Maria Schutz in Kaiserslautern statt.