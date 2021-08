Sowohl bei der Sanierung des Schwimmbades wie auch für den Aufbau einer Solaranlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle hat die Waldgemark finanzielle Unterstützung zugesagt. Wie Bernd Wetz, der Erste Beigeordnete, auf Anfrage berichtet, fließen nun Erträge der Waldbewirtschaftung aus diesen jahrhundertealten Rechten zur Verwirklichung der beiden Projekte.

„Diese Beschlüsse haben die Vertreter der früheren Waldgemarksgemeinden Neukirchen, Mehlingen und Baalborn in ihren Beratungen vor Beginn der Ratssitzung am Dienstagabend gefasst“, so Wetz. Das bedeute konkret, dass aus den Erträgen der über 800 Jahre alten Rechte eine Spende zur Sanierung des Schwimmbades gewährt werde. Mit den bisherigen Arbeiten in Eigenleistung komme man auf die Dauer nicht weiter. Mit der nun möglichen Hilfe könne mindestens die Betonverkleidung des Beckens saniert und auch mit Farbe versehen werden. Dafür stünden 150.000 Euro zur Verfügung. Wenn es sich technisch als möglich erweise, könne sogar der Beckenboden noch vertieft werden, um endlich wieder einen Sprungturm nutzen zu können. Die dafür erforderlichen 50.000 Euro würden dann noch nachgeschossen.

Die Solaranlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle soll höchstens 80.000 Euro kosten. Die Waldgemark wolle dafür ein Darlehen gewähren. Diese Großzügigkeit habe Tradition, so Wetz, denn schon früher habe es Investitionen in die Renovierung des Schulhauses und auch der früheren Dienstwohnungen für die Lehrkräfte gegeben.

Der Landwirtschaftsbetrieb zieht an den Ortsrand

Mit einiger Erleichterung und Freude sei im Rat der Antrag des letzten im Ort ansässigen Landwirtes zur Kenntnis genommen worden, dass der große Betrieb in der Gemeinde verbleiben und seine Betriebsstätte an den Ortsrand verlegen wolle. Auf dem Gelände einer ehemaligen Geflügelfarm plane er im Rahmen des Übergangs an die nächste Generation sowohl betriebliche Anlagen wie auch Wohnbebauung.

Auf der Tagesordnung stand ferner der Bebauungsplan „Gewerbepark Sembach IV, 1. Änderung“. Im Zusammenhang mit den Abwägungen, die Hartmut Jopp für das Büro igr aus Rockenhausen vorgetragen habe, habe es vor allem wegen der sogenannten „Lerchenfenster“ einiger Erläuterung bedurft. Problematisch sei, dass diese Ausgleichsflächen inmitten landwirtschaftlich genutzter Areale lägen. Unklar sei, wie ein möglicher Pestizideintrag von dort aus auf die Lerchenfenster zu bewerten sei. Der Rat habe zur Kenntnis genommen, dass dies einer Prüfung unterzogen werde.