Nicht nur in der Pfalz, sondern in ganz Deutschland herrscht seit Wochen extreme Trockenheit. Regen fiel höchstens mal in kurzen Gewittergüssen, die den Boden kaum anfeuchteten. Der Wald dürstet. Er ist zudem durch erhöhte Waldbrandgefahr gefährdet.

Seit fast sechs Wochen lässt an den meisten Orten der Regen auf sich warten. In der oberen Waldbodenschicht herrscht – nach zwei Dürrejahren in Folge und trotz reichlicher Winterniederschläge – schon wieder akuter Wassermangel.

„Mit dem sonnig-warmen Wetter der vergangenen Tage ist die Waldbrandgefahr deutlich weiter angestiegen“, warnt deshalb Markus Gatti, Amtsleiter des Forstamtes Otterberg. Problematisch sei dabei auch der hohe Anteil von abgestorbenen trockenen Baumteilen, die Stürme und Borkenkäferbefall in den vergangenen Monaten hinterlassen haben.

Die trockenen Blätter und Nadeln bieten für aufflammende Feuer eine ideale Nahrung. Der Deutsche Wetterdienst weist für die Region Nordpfalz bereits die zweithöchste Waldbrand-Gefahrenstufe aus.

„Auf Mithilfe der Waldbesucher angewiesen“

„Die Forstleute, die Feuerwehr und die Polizei sind beim Waldschutz auf die Mithilfe der Waldbesucher angewiesen“, lautet der Appell der Forstämter Otterberg, Kaiserslautern und Johanniskreuz. Deshalb gilt: Jede, auch kleinere Rauchentwicklung außerhalb der Siedlungsgebiete sollte über den Notruf 112 an die Feuerwehr oder 110 an die Polizei gemeldet werden. Die Angabe der im Wald beschilderten Rettungspunkte erleichtert die rasche Bekämpfung. Sie befinden sich häufig an Wegekreuzungen oder markanten Punkten und sind als grüne Tafeln mit weißem Kreuz und einer Rettungspunktnummer gut erkennbar.

Rund 90 Prozent aller Wald- und Flurbrände gehen auf unvorsichtigen Umgang der Menschen mit offenem Feuer im Wald und in Waldesnähe zurück. Deshalb weisen die Forstämter auf folgende Verhaltensregeln beim Waldbesuch hin: Das Rauchen im Wald ist strengstens verboten.

Auch auf Grillplätzen ist größte Vorsicht geboten

Das Grillen und Anlegen offener Feuer ist im Wald und in Waldesnähe ebenso verboten. Die Förster bitten, ausschließlich offizielle Grillplätze unter Einhaltung der Maßnahmen zum Schutz vor Corona benutzen; auch dort sei jedoch größte Vorsicht wegen Funkenflug geboten. Eine besondere Gefahr geht von den flexiblen Einmalgrills aus.

Außerdem weisen die Forstämter darauf hin, nur ausgewiesene Parkplätze zu nutzen: Trockene Grasflächen können sich durch heiße Katalysatoren unter den Autos entzünden! Auch Glasscherben stellen durch den „Lupeneffekt“ eine erhebliche Brandgefahr dar. Die Zufahrten zu Wäldern und die Waldwege müssen für die Rettungsfahrzeuge vollständig frei bleiben, appellieren die Förster.