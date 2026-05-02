Am langen Wochenende gibt es Kaiserwetter. Doch die Waldbrandgefahr nähert sich zugleich der höchsten Stufe. Bei aller Feierlaune heißt es jetzt: uffbasse!

Genießen Sie auch gerade die herrliche Sonne, die die Farben des Frühlings so richtig zum Strahlen bringt und uns zu allerlei Aktivitäten im Freien animiert? Nach dem gefühlt langen Winter tut das Bilderbuchwetter, das Hoch Winfried uns beschert, Seele und Körper doppelt gut. Doch wo Licht ist, ist leider auch Schatten: Denn schon der April zeigte sich allzu gut gelaunt und verwöhnte uns mit zahlreichen Sonnenstunden. Und zum Start in den Wonnemonat Mai soll es sogar schon sommerlich warm werden. 25 Grad und mehr sind in Sicht. Für die Natur ist das inzwischen schon deutlich zu viel des Guten, zumal der böige Wind die Böden zusätzlich austrocknet. Wer einen Garten hat, kommt ums Gießen nicht mehr herum.

Ein erster Großeinsatz liegt schon hinter uns

Auch im Wald ist vielerorts alles furztrocken, wie der Pfälzer sagt. Da genügt ein Funke, um ein Feuer zu entfachen. Erste Waldbrände gab es bereits am vergangenen Sonntag, darunter einen großen an der A63 zwischen Mehlingen und dem Gelände der Zentralen Abfallwirtschaft (ZAK): Zwei Hektar Gras- und Vegetationsflächen sowie Bäume standen in Flammen. Bei schönstem Ausflugswetter mussten daher viele ehrenamtliche Feuerwehrleute ihre privaten Pläne begraben, zum Brandort ausrücken und sich durch unwegsames Gelände kämpfen, um des Feuers Herr zu werden. Wegen der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten war sogar die A63 zwischen den Anschlussstellen Sembach und Kaiserslautern-Centrum in beide Richtungen bis in den späten Abend hinein gesperrt. Über viele Stunden im Einsatz befanden sich Feuerwehren aus allen sechs Verbandsgemeinden des Landkreises Kaiserslautern, die Feuerwehr der Stadt Kaiserslautern, die US-amerikanischen Kollegen, Kräfte aus dem Donnersbergkreis, Unterstützungseinheiten des ZAK, Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises und der Stadt Kaiserslautern sowie Polizei und Forst – insgesamt rund 170 Männer und Frauen. Ihnen allen gebührt unser Dank für ihren unermüdlichen Einsatz. Ebenso den Löscheinheiten aus Weilerbach und dem Neustadter Tal, die in Hochspeyer zu Gange waren. Denn gleichzeitig brannte es auch dort im Wald, wie ein Segelflieger aus der Luft bemerkt und der Wehr gemeldet hatte.

Laut offiziellen Angaben lag die Waldbrandgefahrenstufe am Sonntag noch bei 2, der Graslandfeuerindex bei 3 – auf einer Skala von 1 bis 5. Inzwischen hat sich die Lage allerdings wegen der anhaltenden Trockenheit, der Sonne und dem Wind weiter verschärft. Die Feuerwehr warnt derzeit vor einer teilweise sehr hohen Waldbrandgefahr von Stufe 4 bis 5! Schon eine kleine Unachtsamkeit kann jetzt reichen, um wieder einen Brand auszulösen.

Gegrillt wird nur daheim!

Daher ist bei aller Maifeierlaune am langen Wochenende höchste Vorsicht geboten! Auch wenn die Natur ins Freie lockt: Der Schwenker muss daheim bleiben! Es gilt: Kein offenes Feuer in Wald und Waldnähe, grillen nur auf ausgewiesenen Plätzen. Nicht rauchen und vor allem auch keine glühenden Kippen aus dem fahrenden Auto werfen – eine Unsitte, die leider immer noch von vielen praktiziert wird, weil sie keinen stinkenden Aschenbecher im Wagen haben wollen. Und: Auch vor der Wandertour im Wald darauf achten, das heiße Auto nicht auf trockenem Gras abzustellen. Denn auch das kann übel ausgehen.

Wenn sich alle daran halten und ein bisschen aufpassen, dann können auch die ehrenamtlichen Feuerwehrleute das Wochenende bei Kaiserwetter mit ihren Familien und Freunden genießen. Nach dem Stress vom Sonntag hätten sie das wahrlich verdient! Und so schön die Sonne für den Menschen auch sein mag: Hoffen wir, dass die Prognosen stimmen und nächste Woche mal Regen fällt. Die Natur wartet sehnlichst darauf.