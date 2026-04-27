Kurz vor 23 Uhr wird die Sperrung der A63 bei Mehlingen am Sonntag aufgehoben. Die Feuerwehr löscht am Hang, die ZAK liefert Wasser und Technik.

Was die Ursache für den Waldbrand zwischen der Autobahn 63 und der Deponie der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) am Sonntagnachmittag war, ist bisher noch unklar. Die Kripo Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen, informiert Bernhard Christian Erfort, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz. Entgegen einer ersten Mitteilung der Kreisverwaltung, der die Einsatzleitung oblag, brannte lediglich eine Fläche von zwei Hektar, nicht von 20 Hektar, wie zuerst von der Behörde gemeldet. Die Polizei spricht von einer Fläche von „mindestens drei Hektar“. Der entstandene Sachschaden lasse sich zum jetzigen Stand nicht beziffern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-13312 bei der Polizei zu melden.

Wegen der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten war die A63 zwischen den Anschlussstellen Sembach und Kaiserslautern-Centrum ab etwa 14.45 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Spur in Fahrtrichtung Mainz wurde von der Polizei gegen 20.40 Uhr wieder freigegeben, während die Strecke in Richtung Kaiserslautern nach wie vor gesperrt blieb. Erst kurz vor 23 Uhr wurde auch diese Sperrung aufgehoben.

Einsatz endet gegen 23 Uhr

Der stundenlange Einsatz ging für die rund 170 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren (FFW) des Kreises sowie Kräften der Polizei und des Rettungsdienstes gegen 23 Uhr zu Ende. Laut Torsten Erlenbach, Wehrleiter der FFW der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, waren neben sämtlichen Einheiten aus der VG Enkenbach-Alsenborn auch Helfer aus den Verbandsgemeinden Weilerbach, Otterbach-Otterberg, Landstuhl, Bruchmühlbach-Miesau und Ramstein-Miesenbach im Einsatz. Aus dem angrenzenden Donnersbergkreis kamen Einheiten aus den Verbandsgemeinden Göllheim und Winnweiler. Neun Mann der Enkenbacher Wehr hielten über Nacht Brandwache auf dem Areal.

„Es sah zunächst so aus, als würde nur das Unterholz brennen und einzelne Kiefern“, schildert Erlenbach den ersten Eindruck, der sich den Helfern bot. Zusammen mit der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern sei die Enkenbacher Einheit gegen 14.30 Uhr als erste am Einsatzort gewesen. Vor allem die abgelegene Lage an einem Hang stellte die Wehrmänner und -frauen vor eine Herausforderung. Die Kollegen der Berufsfeuerwehr hätten den Brand von der A63 aus – also von oben – gelöscht und dazu auch Teile des Zauns, mit dem der Wald von der Autobahn abgetrennt sei, geöffnet, so der Wehrleiter. Von unten habe sich die Enkenbacher Wehr dann über einen zwei Kilometer langen Waldweg, der links vom Eingangstor der ZAK Richtung Autobahn führt, Zugang zu dem Brand verschafft. Im Verlauf des Nachmittags wurde die Alarmstufe laut Erlenbach von Stufe drei auf Stufe vier erhöht, womit die Verantwortlichkeit für die Einsatzleitung von der Verbandsgemeinde auf den Landkreis Kaiserslautern überging.

ZAK unterstützt mit Kettenraupe und Wasser

Die ZAK unterstützte den Einsatz: Auf dem Gelände der Deponie standen Container der Technischen Einsatzleitung, Funkwagen und Duschcontainer der Feuerwehr, das Areal fungierte auch als Start- und Landeplatz der Feuerwehrdrohnen. Die Schnell-Einsatzgruppen Kaiserslautern und des Landkreises boten Verpflegung an. „Currywurst mit Pommes und Brötchen, dazu Getränke“, berichtet Erlenbach. Mitarbeiter der ZAK zogen mit einer Kettenraupe eine Schneise in den Wald, um ein Überspringen von möglichen Glutnestern in der Nacht zu verhindern, erklärt Jan Deubig, Vorstand der ZAK. Als gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) der Stadt Kaiserslautern, des Landkreises Kaiserslautern und des Donnersbergkreises sei man auf solche Krisensituationen vorbereitet. Die ZAK verfüge unter anderem über schwere geländegängige Fahrzeuge und ein eigenes kleines Tanklöschfahrzeug, das zur Verfügung gestellt werden könne, so Deubig, der darauf hinweist, dass es eine Kooperationsvereinbarung mit dem Katastrophenschutz des Landkreises gibt. Auch Löschwasser konnten die Wehrleute am Sonntag aus einem eigenen System der ZAK entnehmen. Denn laut Deubig existiert unter der Deponie eines der größten Löschwasserreservoirs in der Region: Rund 1200 Kubikmeter Wasser sind dort in unterirdischen Bauwerken gespeichert. Ein Kubikmeter sind 1000 Liter.

Hobbypilot macht Luftbilder vom Brandgeschehen

Live von der Luft aus konnte Sebastian Schöffel das Brandgeschehen beobachten. Der Hobbypilot flog am Sonntagnachmittag mit seinem Propellerflugzeug – einem Scheibe SF25 C2000 Motorsegler – zufällig über die Stelle und machte Fotos, die er der RHEINPFALZ zu Verfügung stellte. „Wir sind von unserem Landesverband angehalten, im Sommer nach Flächenbränden Ausschau zu halten“, erzählt der 38-jährige Informatiker, der Schriftführer des Luftfahrtvereins Grünstadt und Umgebung ist. Oft seien sie, die Piloten, tatsächlich die Ersten, die einen Waldbrand aus der Höhe entdeckten. So war es auch am Sonntag. Denn auf dem Rückweg von seinem Flug bemerkte Schöffel gegen 16 Uhr einen weiteren Brand, diesmal im Hochspeyerer Waldgebiet. Schöffel informierte daraufhin umgehend die Feuerwehr. Weil viele Kräfte bei dem Einsatz an der A63 gebunden waren, rückten dorthin neben der Hochspeyerer Einheit auch Wehrleute aus Weilerbach, Weidenthal und Lambrecht aus, so Wehrleiter Erlenbach. Dieser kleine Brand sei schnell gelöscht gewesen.