Betreiber von Windenergieanlagen haben den Bergrücken zwischen Alsenborn und Neuhemsbach im Blick. Dagegen formiert sich Widerstand. Es geht auch um Verantwortung.

Die Pläne sind nicht neu. Im Waldgebiet zwischen Billesweiher und Eselsmühle wollen drei Energieunternehmen auf der nördlich von Alsenborn gelegenen Anhöhe bis zu fünf Windräder errichten. Vor neun Jahren hatte der Ortsgemeinderat das Vorhaben bereits gestoppt. Nun liegen die Pläne erneut auf dem Tisch. Hat sich seither an den Rahmenbedingungen etwas geändert?

Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel will vor weiteren Beratungen „Fakten über die einzelnen Standorte sammeln“. Der Raumordnungsplan soll zeitnah fortgeschrieben werden; bis dahin müssen mögliche Flächen für Windräder ausgewiesen sein. Ob sich die Anhöhen am Leberberg, am kleinen und großen Griesberg sowie im Galgenwald eignen, ließ Wenzel bei einer Waldbegehung prüfen.

Rund 120 Bürgerinnen und Bürger begleiteten Wenzel und seine Amtskollegin Silke Brunck aus Neuhemsbach. Die mehr als dreistündige Tour entlang der Gemarkungsgrenze bot Gelegenheit zum Austausch über Standorte, Naturschutz und die Bedeutung der Energiewende.

Wenzel beziffert den Strombedarf der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn für das Jahr 2045 auf etwa 55 Millionen Kilowattstunden (kWh). Derzeit werden rund 32 Millionen kWh ins Netz eingespeist – aus Biomasseheizkraftwerk, öffentlichen und privaten Photovoltaik-Anlagen (PV) sowie dem „Heger-Windrad“. Geplante PV-Anlagen an der Autobahn, bei der Bereitschaftspolizei und am Daubenbornerhof sollen weitere 16 Millionen kWh liefern, insgesamt also rund 48 Millionen kWh.

„Wir brauchen keine fünf Windkrafträder“

„Uns fehlen sieben Millionen Kilowattstunden, um den Bedarf selbst zu decken“, rechnet Wenzel vor. Daraus folgert er: „Wir brauchen keine fünf Windkrafträder.“ Grob gerechnet könnte eine zusätzliche Anlage ausreichen. Zugleich sieht er eine „moralische Frage“, wenn gefordert werde, Windräder lieber „im Garten des Nachbarn aufzustellen“.

Ratsmitglied Christine Braun (Bündnis 90/Grüne) unterstützt diese Sicht. Auch große Offshore-Windparks hielten Touristen nicht von einem Nordsee-Urlaub ab. Den Flächenbedarf ordnete sie ein: „Der Gemeindewald umfasst rund 1.400 Hektar, pro Windrad werden etwa 0,5 Hektar benötigt.“

Viele Bürger hatten sich bereits vor der Begehung positioniert. Ratsmitglieder der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und der Freien Wählergruppe (FWG) trugen T-Shirts gegen die Windradpläne. Zuvor hatte der Ortsgemeinderat Neuhemsbach das Vorhaben einstimmig abgelehnt. Elke Wendel-Lander, Betreiberin eines Seminarzentrums am Randeckerhof, sieht die geplanten Windräder als Existenzrisiko. Das Wohnhaus ihres Zentrums liegt nur etwa 500 Meter vom ersten der fünf ins Auge gefassten Standorte entfernt.

Wertigkeit des Waldes spielt große Rolle

Beim Ortstermin sollte geklärt werden, wie viel und welcher Wald konkret betroffen ist. Die Wertigkeit der Waldabschnitte und der Eingriff in die Natur durch Zuwegungen seien entscheidend, so Wenzel. Gemeindeförster Tim Diekmann gab differenzierte Einschätzungen: Zwei Standorte seien „ökologisch noch akzeptabel“. Drei andere eigneten sich deutlich weniger – wegen einer Senke mit erheblichem Eingriff in die Bodenstruktur und aufwendiger Zuwegung.

Ein weiterer von den Betreibern vorgeschlagener Standort nahe einem Biotop „geht gar nicht“, betonten Diekmann und Wenzel übereinstimmend. „Das muss so bleiben, wie es ist.“

Der Ortsgemeinderat Enkenbach-Alsenborn will die Erkenntnisse der Begehung und das Stimmungsbild in der Bevölkerung in einer der nächsten Sitzungen beraten. Dabei geht es auch um die Frage, wie eine mögliche Einspeisung in das öffentliche Netz gesichert werden kann. Drei in Mehlingen geplante Anlagen der Firma Vattenfall stehen derzeit auf der Kippe, weil der Strom mangels Kapazitäten nicht eingespeist werden kann.

Grund sind ausgelastete Hochspannungsleitungen im Bereich Münchweiler (Donnersbergkreis) und Otterbach. Die Pfalzwerke arbeiten an der Netzverstärkung: 110-Kilovolt-Leitungen (kV) sollen neue Kabel erhalten. Zudem gibt es Bestrebungen, das Umspannwerk in Münchweiler durch eine Anlage in Wartenberg-Rohrbach zu entlasten.