In einer Autowerkstatt im Gewerbegebiet „Am Tränkwald“ in Rodenbach ist am Donnerstagmorgen ein Wagen auf einer Hebebühne in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Gemeldet wurde der Feuerwehr gegen 9.40 Uhr zunächst ein „Lagerhallenbrand mit starker Rauchentwicklung“, teilte der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weilerbach, Udo Strasser, auf Anfrage mit. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute am Einsatzort sei der Verkaufsraum der Werkstatt verqualmt gewesen. Der Grund für den Rauch war schnell gefunden: Auf der Hebebühne brannte ein Auto. Für die Löscharbeiten wurde die Hebebühne herabgelassen und der Wagen aus der Werkstatt gezogen. Dadurch konnte die Temperatur des Brandherdes gesenkt und dieser vollständig gelöscht werden, erläuterte Strasser. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden am Auto auf 20.000 bis 30.000 Euro. Das Feuer sei auf den Wagen begrenzt gewesen und nicht auf das Gebäude der Werkstatt übergesprungen. Beim Brand des Wagens wurden in der Halle befindliche Gerätschaften ebenfalls beschädigt. Zur Ursache konnte die Feuerwehr noch keine Angaben gemacht. Neben den vier Wehren der Verbandsgemeinde Weilerbach wurden außerdem die Polizei, der Katastrophenschutz und der Rettungsdienst gerufen. Gegen 12 Uhr war der Einsatz in der Werkstatt beendet.