Was ist der Stand, was ist in Sachen Heizen mit Erneuerbaren Energien möglich? Damit beschäftigt sich der neue Wärmeplan der Verbandsgemeinde Weilerbach. Das steht drin.

In Deutschland soll bis 2045 klimaneutral geheizt werden. Momentan sind aber vor allem Gas- und Öl-Heizungen in Gebrauch. Um die Wärmewende zu schaffen, sind die Kommunen verpflichtet, einen Wärmeplan zu erstellen. Auch in der Verbandsgemeinde Weilerbach hat man sich mit dem Thema beschäftigt. In der Ratssitzung vom 20. April wurde der Plan jetzt einstimmig beschlossen. So sieht er aus:

Nicolai Müller von der Firma Greenventory, die mit der kommunalen Wärmeplanung beauftragt wurde, stellt die Ergebnisse vor. Gleich zu Anfang betont er: Der Beschluss zum kommunalen Wärmeplan hat erst mal keine rechtliche Bindung. Auch für die Bürgerinnen und Bürger entstünden erst mal keine Pflichten. Keiner müsse aufgrund des Plans sofort seine Heizung austauschen oder Ähnliches. Vielmehr soll der Plan ein „strategisches Planungsinstrument“ sein, das zeigt, wie die Ausgangslage ist, welches Potenzial es vor Ort gibt und dann entsprechende Maßnahmen vorschlagen. Das soll wiederum auch den Bürgerinnen und Bürgern Planungssicherheit mit Blick auf Investitionen in ihre Heizung geben.

Ein Drittel der Heizungen über 20 Jahre alt

Die Bestandsaufnahme habe gezeigt, dass in der Verbandsgemeinde Weilerbach fast die Hälfte der Gebäude vor 1979 erbaut wurde und damit vor der ersten Wärmeschutzverordnung, die beispielsweise eine gewisse Wärmedämmung vorsieht. Hier bestehe also bei vielen Sanierungsbedarf – beziehungsweise -potenzial. Etwa ein Drittel der Heizungen in den einzelnen Orten ist außerdem älter als 20 Jahre. Da Gas- und Öl-Heizungen nach dem Gebäudeenergiegesetz spätestens nach 30 Jahren ausgetauscht werden müssen, muss sich eine große Gruppe an Gebäudebesitzern in den nächsten Jahren mit dem Thema Heizungstausch beschäftigen. Geheizt werden die Gebäude in der VG aktuell zu 90 Prozent mit Gas und Öl, also mit fossilen Energiequellen, erklärt Müller. Erneuerbare Energiequellen machen wiederum nur einen Anteil von zehn Prozent aus.

Welche Gebiete eignen sich für Wärmenetze?

Genau das soll sich aber ändern. Eine umfangreiche Analyse, die unter anderem Geodaten, technische Voraussetzungen, wirtschaftliche Aspekte und die Möglichkeiten Erneuerbarer Energien miteinbezieht, zeigt, wie die Wärmewende in der Verbandsgemeinde am sinnvollsten vollzogen werden könnte. Ein entscheidender Faktor seien Wärmenetze, die helfen, CO 2 -Emissionen zu verringern, individuelle Heizungen ersetzen und zentral gewonnene Wärme – beispielsweise aus Geothermie, Solarenergie oder Wärmepumpen – über isolierte Leitungen in die Häuser bringen.

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Solche Wärmenetze seien aber nicht überall wirtschaftlich oder umsetzbar. Im kommunalen Wärmeplan sind deswegen sogenannte Eignungsgebiete ausgewiesen, die sich theoretisch für ein Wärmenetz eignen würden – die tatsächliche Machbarkeit muss aber erst noch geprüft werden. Zu den im Plan genannten Eignungsgebieten zählen Teile von Weilerbach, Rodenbach, Erzenhausen, Mackenbach und Schwedelbach. Die Analyse zeigt auch: Sogenannte Einzelversorgungsgebiete, die nicht für ein Wärmenetz geeignet sind und in denen weiterhin individuell geheizt werden wird, überwiegen.

Wärmepumpe als Schlüssel der Wärmewende

Die Firma Greenventory sieht in der Kommunalen Wärmeplanung deswegen die Wärmepumpe als Schlüssel der Wärmewende in der Verbandsgemeinde. Mit Blick auf das Zieljahr 2040 gehen sie davon aus, dass 79 Prozent der Gebäude mit einer Wärmepumpe ausgestattet sein werden, erklärt Müller. Durch Sanierungen würde der Wärmebedarf in diesem Szenario um 8,5 Prozent reduziert werden. Zum Vergleich: Würden alle Gebäude vollständig saniert werden, könnten laut Sanierungspotenzial-Analyse über 50 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs eingespart werden.

Zuletzt enthält der insgesamt 120 Seiten umfassende Plan noch einen Maßnahmenkatalog. Der sieht unter anderem eine Machbarkeitsstudie für die Eignungsgebiete, den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, die Erstellung eines Sanierungsfahrplans und das Einberufen eines Runden Tischs mit allen Parteien vor. Zentral sei es, die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen. Diese müssten aktiv werden, beziehungsweise aktiviert werden, um die Wärmewende besonders in den Einzelversorgungsgebieten zu vollziehen.