Eine „Wärmepreiserhöhung“ der Gemeindewerke sorgt in Enkenbach-Alsenborn für Unmut. Für den Ärger der Bürger am Fritz-Ullmayer-Ring zeigte Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) Verständnis. Er strebt eine faire Regelung an.

Natürlich hätte die Information über die Preiserhöhung erfolgen müssen, bevor der Bescheid zugestellt worden sei. Er werde außerdem im Werksausschuss anregen, die Abnahmeverpflichtung von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr abzusenken. Das werde sich so auswirken, dass bei einer Abnahme von 15.000 Kilowattstunden etwa 100 Euro weniger fällig würden. „Ich bin davon überzeugt, dass hier eine faire Regelung gefunden werden wird“, sagte Wenzel.