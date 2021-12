Die Stadt hat auch in der Zeit der coronabedingten Einschränkungen ihre älteren Einwohner nicht vergessen. Bürgermeister, Beigeordnete und Stadtratsmitglieder bringen Päckchen und Weihnachtswünsche den Senioren an die Haustür oder ans Fenster.

Für Ramstein-Miesenbacher, die 80 Jahre und älter sind, gibt es in der Vorweihnachtszeit immer eine ganz besondere Bescherung. Denn dann sind alle 24 Mitglieder des Stadtrates, die Beigeordneten Ludwig Linsmayer, Gisela Pfaff und Hans Roos sowie Stadtbürgermeister Ralf Hechler unterwegs, um den 553 Senioren einen Besuch abzustatten und ein kleines Weihnachtsgeschenk der Stadt zu überbringen. Die Besuche hatten dieses Jahr nur kurz und aus der Distanz stattfinden können, erzählt Hechler. Die Freude bei den Senioren sei dennoch groß gewesen.

„Es Päckelsche von de Stadt kommt“

„Die Pandemie hat zwar auch dieses Jahr verhindert, dass es zu schönen Gesprächen im Haus kommen konnte – aber sie konnte nicht verhindern, dass sich alle Senioren über einen Kurzbesuch an der Haustür oder am Fenster freuen konnten, dafür war die Weihnachtsbotschaft mit Rück- und Ausblick des Bürgermeisters etwas länger ausgefallen – und zwar auf einer Weihnachtskarte, die von den Kindern der Wendelinus-Grundschule gemalt wurde“, erzählt Hechler.

„Schää, dass ner aa immer an uns Alte denke“ und „Vielen Dank, das ist einfach großartig“ sowie „Gruß an de Bojemääschder unn die ganz Mannschaft vum Stadtrat“ seien nur einige tolle Rückmeldungen der Senioren an die Ratsmitglieder. Jede und jeder sei dabei. Die Begegnungen, die man trotz Distanz mit den Leuten habe, seien positiv und gäben auch ganz viel zurück. Oft höre man, dass die Leute noch gar nicht „vorweihnachtliche Gefühle“ empfinden – aber spätestens, wenn es klingelt „un es Päckelsche von de Stadt kommt“, ändere sich das.

Lange Tradition

In Ramstein-Miesenbach sind die vorweihnachtlichen Seniorenbesuche seit den 1970-er Jahren Tradition. Waren es vor 40 Jahren noch 180 Personen über 80, so hat sich deren Anzahl bis heute nahezu verdreifacht. „Es ist eine verdiente Wertschätzung für unsere ältere Generation, der wir ganz viel zu verdanken haben. Und es ist auch ein stetiger Kontakt fernab von Ratsarbeit und Veranstaltungen, um mit den Menschen in direktem Kontakt zu bleiben. Wir kennen quasi unsere Leute auch alle mit Namen“, sagt Hechler. Ganz viele Zuschriften mit Weihnachtsgrüßen und besten Wünschen für das gesamte Team habe die Stadt bekommen.