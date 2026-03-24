Die Asiatische Hornisse verbreitet sich unaufhaltsam in unserer Region. Experten sehen in ihnen eine Gefahr für die Honigbiene, heimische Insekten und für Menschen, zudem bedrohe sie die Biodiversität. Heike Mensch, ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte des Landkreises Bad Kreuznach, informiert in einem über Erkennungsmerkmale, Lebenszyklus und Verhaltensweisen des Schädlings, klärt auf über das Gefahrenpotential und die Möglichkeiten, ihre Nester zu finden und zu entfernen. Der Vortrag findet am Donnerstag, 26. März, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Heimkirchen, Am Bornweg 6, statt.