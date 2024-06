Die Ratsmitglieder von Olsbrücken haben sich mit dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept beschäftigt. Viele Maßnahmen sind schon umgesetzt worden.

„Die Zustimmung war für uns eigentlich eine Formsache“, sagte Ortsbürgermeister Walter Schneck (SPD) auf Anfrage. „Die wichtigsten Sachen zum Thema Hochwasserschutz hatten wir schon vor längerer Zeit umgesetzt.“ In Olsbrücken gebe es von den Hängen herunter drei Zuflüsse in die Lauter, berichtete der Ortschef. Dort seien die Flutgräben mit der Baggerschaufel für den Starkregenfall hergerichtet worden. „Außerdem haben wir die Schlammfänger gereinigt und dafür gesorgt, dass diese nicht zugestellt werden“, fügte Schneck an.

Auch kleinere Auffangbecken habe der Forst unter Leitung des zuständigen Revierleiters angelegt. Auf offenen Feldern gebe es die erforderlichen Quergräben. Entlang der Wirtschaftswege, die zum Teil asphaltiert seien, wurde durch Vertiefen der Bankette für einen kontrollierten Abfluss gesorgt, soweit dies möglich sei.

Dies alles seien Maßnahmen, die auch das Konzept vorsehe, das beim Ingenieurbüro Obermeyer in Auftrag gegeben wurde. Diesem hätten am Mittwochabend alle Ratsmitglieder zugestimmt, teilte der Ortschef mit.