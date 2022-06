90 Prozent aller Wald- und Flurbrände gehen auf unvorsichtigen Umgang mit offenem Feuer im Wald und in Waldesnähe zurück, ist auf der Webseite der Landesforsten Rheinland-Pfalz zu lesen. An folgende Regeln sollte sich jeder halten: Das Rauchen im Wald ist strengstens verboten, Grillen und Anlegen offener Feuer ist im Wald und in Waldesnähe verboten – auch bei offiziellen Grillplätzen ist größte Vorsicht wegen Funkenflugs geboten –, jede Rauchentwicklung außerhalb der Siedlungsgebiete melden – Notruf 112 (Feuerwehr) oder 110 (Polizei). Bei zu viel Unvorsichtigkeit drohen Strafen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz informiert über mögliche Straftatbeständen und Strafandrohungen bezüglich Vegetationsbränden. Diese reichen von Sachbeschädigung über das Herbeiführen einer Brandgefahr bis zu Brandstiftung. Es drohen Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren oder eine Geldstrafe.