Offensichtlich regte das milde Wetter bereits Anfang Februar Amphibien zu Laichzügen an. Aufmerksamen Naturbeobachtern ist in den vergangenen Tagen nicht entgangen, dass zumindest die ersten Kröten, Frösche und Molche zu ihren Laichplätzen unterwegs sind. Ärger gibt es am Otterberger Naturbad.

Die bei den Otterberger Amphibienfreunden engagierte Lieselotte Barthen berichtet, dass sich inzwischen täglich Gruppen von 20 bis 50 Tieren am Naturschwimmbad in Otterberg einfinden. Zwar