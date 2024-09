Der Landesverband Rheinland-Pfalz des Weissen Rings führt zum diesjährigen Tag der Zivilcourage am 19. September erstmalig einen Vorlesetag in Grundschulen durch. Auch in Kaiserslautern-Erfenbach und in Bruchmühlbach.

„Wir freuen uns, dass 14 Außenstellen unseres Landesverbandes an diesem Tag vor Ort in einer Grundschule Schülerinnen und Schüler ab Klasse drei aus einem Buch zur Gewaltprävention vorlesen“, sagt die Landesvorsitzende des Weissen Rings Rheinland-Pfalz, Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Auch die Außenstelle Kaiserslautern (Stadt und Kreis) beteiligt sich an der Aktion. Wie deren Leiter Gerhard Schworm sagt, werden die ehrenamtlichen Mitarbeitenden in zwei Grundschulen im Landkreis und in einer in der Stadt Kaiserslautern vorlesen. In der Grundschule Bruchmühlbach lesen Sigrid Odenwald und die frühere Landtagsabgeordnete Margot Mohr vor. In der Pfaffenwoogschule in Erfenbach übernimmt das Barbara Felden. Im November folgt eine Lesung in der Grundschule Katzweiler.

„Der Krokodildieb“ kommt

Die Schüler dürfen sich auf Geschichten aus dem Buch „Der Krokodildieb“ von Taran Björnstadt freuen. Es soll dazu anregen, über Mobbing, Mut und Selbstvertrauen altersgerecht zu sprechen. Der Schwerpunkt ziele darauf ab, Kinder stark zu machen, ihnen Selbstbewusstsein zu vermitteln und „Nein“ sagen zu lernen. Vorlesen verbinde Generationen. Dadurch gelinge es, junge Menschen für Themen zu sensibilisieren, über die sie vielleicht mit ihren Freunden sonst nicht sprechen. „Durch diese Art Präventionsarbeit hoffen wir, auch Eltern und Lehrkräfte zu erreichen und auf den Weissen Ring und seine Hilfsangebote aufmerksam zu machen“, sagt Schworm.

Der Weisse Ring leistet als deutschlandweit größte Opferschutzorganisation neben der Opferberatung auch Präventionsarbeit. Ein besonderer Fokus liegt auf Kindern und Jugendlichen. Der Vorlesetag ergänzt das Präventionsprogramm, das von Vorträgen an Schulen und sonstigen Institutionen über Workshops und Infostände reicht. Der Weisse Ring Rheinland-Pfalz umfasst 27 Außenstellen mit 200 ehrenamtlichen Mitarbeitenden und leistet sowohl Opferschutz- als auch die Präventionsarbeit. „Ich bin sehr dankbar, dass unsere Außenstellen mit ihren Mitarbeitenden dieses Angebot zum Vorlesetag annehmen und bin überzeugt, dass die Kinder, Eltern und Lehrer und nicht zuletzt auch der Weisse Ring davon profitieren werden“, betont Bätzing-Lichtenthäler. Zum einen werde das Hilfs- und Präventionsangebot des Weissen Rings bekannter und zum anderen werde Opfern Unterstützung angeboten und Gewalt sowie sonstige Straftaten verhindert.