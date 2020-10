Mehrere Änderungen des Flächennutzungsplans hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Wegfallen soll die in einem Vorentwurf ausgewiesene Fläche „Am Burgberg-Nord“. An der Stelle „Am Burgberg-West“ soll eine Wohnbaufläche von 1,32 Hektar ausgewiesen werden. Eine einstimmige Entscheidung fiel für das Machbarkeitskonzept für die zukünftige Ortseinfahrt aus Richtung Schallodenbach im Bereich der L382. Die Fläche zwischen jetziger Zufahrt „Schorndelle“ und einer neu konzipierten Zufahrt „Schorndelle“ soll für die Errichtung eines Lebensmittelmarktes mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern als „Sonderbaufläche Einzelhandel“ ausgewiesen werden. Zudem wurde die Ausweisung einer Sondervorrangfläche für zwei Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den Bereichen „Heimkirchen Ost“ und „Wörsbach Süd“ beschlossen.