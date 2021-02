Jede Menge Erde wird derzeit im Industriezentrum Westrich in Ramstein-Miesenbach bewegt. Bagger begradigen die Fläche, auf der in Kürze der Logistik-Konzern Amazon ein Verteilzentrum bauen wird.

Das Areal schließt sich in Richtung Weltersbach an das Gelände des Holzverarbeiters Rettenmeier an. Die vorbeiführende Kreisstraße 9 solle im Zuge der Amazon-Ansiedlung ausgebaut werden, berichtet Ramstein-Miesenbachs Bürgermeister Ralf Hechler. Das übernehme allerdings der Investor, auf die öffentliche Hand kämen keine Kosten zu. Das Kommen des Logistik-Riesen, der seine Waren mit Elektroautos ausliefern möchte, sowie der geplante Bau einer Pelletieranlage bei der Firma Rettenmeier könnte auch das Errichten eines Umspannwerks im Industriezentrum nach sich ziehen. Denn der Strombedarf werde dadurch deutlich steigen, teilt Hechler mit.