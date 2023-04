Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Klimaneutral, nachhaltig, insektizidfrei und auch noch wirtschaftlich soll Landwirtschaft sein, wenn es nach den Wünschen der EU geht. Das wird wohl nicht funktionieren, findet der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Bevor es nächste Woche beim EU-Agrarministerrat um Pflanzenschutz und Co. geht, haben Landwirte in Martinshöhe erläutert, warum dieser Schuss wohl nach hinten los geht und zwar besonders in der hiesigen Region.

Massive Einschränkungen bei der Düngung und dem Pflanzenschutz sowie eine Ausweitung der ökologischen Landwirtschaft hat die EU vorgesehen. Doch jeder Mitgliedsstaat hat trotzdem