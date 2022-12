Erneut hat sich ein Dieb an den Weihnachtsbäumen in der Hauptstraße zu schaffen gemacht und eine der 50 Tannen mitgehen lassen, die vom Verein KulturArt vergangene Woche gesetzt und von Schülern und Kita-Kindern geschmückt worden waren.

Verschwunden ist der Baum an der Eisdiele samt dem Schmuck, den die Kinder der Klasse 2c der Otfried-Preußler-Grundschule Otterberg gebastelt hatten, teilt der Vorsitzende von KulturArt, Walter Eichler, mit. Eine Zeugin, die in der Hauptstraße wohnt, habe in der Nacht auf Montag beobachtet, wie zwei Männer die Tanne in ihr Auto luden. Eichler hat inzwischen die Polizei informiert, die nun öfter mal dort Streife fahren wolle, wie er berichtet.

Schon wieder ist die Klasse 2c betroffen

Die Schüler der Klasse 2c sind laut Eichler bereits zum zweiten Mal betroffen: Denn schon im vergangenen Jahr wurde „ihr“ Christbaum gestohlen. Dass ihre Tanne nun nur fünf Tage, nachdem sie in der Hauptstraße platziert wurde, schon wieder geklaut wurde, habe die Kinder sehr enttäuscht, berichtet die Klassenlehrerin dem Verein. Zumal damit auch der liebevoll gebastelte Weihnachtsschmuck erneut dahin ist. Ob sie mit ihrer Klasse nochmals an der Aktion teilnehmen werde, müsse sie sich noch überlegen, teilte die Frau dem Verein weiter mit. „Für die Kinder tut es mir sehr leid“, sagt Walter Eichler. Er hat inzwischen Schoko-Nikoläuse als kleines Trostpflaster für die Klasse gekauft.

KulturArt sorgt seit sechs Jahren für den vorweihnachtlichen Schmuck der Otterberger Hauptstraße und investiert alljährlich mehrere hundert Euro in den Kauf der Bäume, um den Stadtkern in der Weihnachtszeit attraktiver zu machen. Mit der Aktion rief der Verein nicht zum ersten Mal Diebe auf den Plan: 2021 wurden laut Eichler drei Tannen gestohlen.