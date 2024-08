RHEINPFALZ-Gartensprechstunde: Vom Mehltau über den rostigen Eisenstab bis zum Zitronenbaum oder dem eingezwängten Wurzelwerk, die Themen beim Gartentelefon waren vielfältig. Pflanzendoktorin Sabine Günther hatte Rat und Tipps parat.

Der gut 30 Jahre alte Walnussbaum von Paulette Maier aus Queidersbach zeigt sich an einige Ästen mit einem weißlichen Belag. Die Blätter wirken dagegen vital, allerdings fallen bereits die Nüsse, schildert sie den Zustand und will wissen, was sie für ihren Baum tun kann. Die Ferndiagnose ist schwer – ist es ein Pilz, sind es Flechten oder ist es eventuell Kerosin aus der Luft, das den Baum mit solch weißlichen Stellen überzieht?

Zunächst