Ein Funke Hoffnung, aber zähes Warten auf die Arbeitserlaubnis: Die Familie Arango aus Kolumbien will in Neuhemsbach bleiben. Sie durchlebt eine Achterbahn der Gefühle.

Fast zehn Wochen ist es inzwischen her, dass die von der Abschiebung bedrohte Familie Arango aus Neuhemsbach die gute Nachricht bekommen hat: Ihr Fall wird von der Härtefallkommission des Landes behandelt. Das bedeutet laut Alexander Dau, dem Hamburger Juristen der Familie, dass die sechsköpfige Familie für die Dauer des Verfahrens geduldet und vor einer Abschiebung geschützt ist. Die große Hoffnung war aber auch, dass sich damit ein weiterer Herzenswunsch von Luis und seiner Frau Maria erfüllt: Das Paar möchte unbedingt wieder arbeiten. Luis Arango war bei der Firma Becker als Müllwerker und seine Frau als Putz- und Küchenhilfe in der Kita Neuhemsbach beschäftigt, bis ihnen die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung im Herbst des vergangenen Jahres ihre Arbeitserlaubnis entzogen hatte.

Am 10. März wurde der Fall laut dem Anwalt der Familie bei der Härtefallkommission eingereicht. Gleich darauf hätten Luis und Maria Arango wieder eine Arbeitserlaubnis bei der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung beantragt. Doch diese sei ihnen bislang nicht erteilt worden. Er habe daraufhin in zwei Schreiben vom 13. und 23. April an die Behörde nachgefragt, aus welchen Gründen dies noch nicht erfolgt sei, schildert Dau den Ablauf. Das Vorgehen der Kreisverwaltung Kaiserslautern sei „unverhältnismäßig und auch unüblich“. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum die beiden vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden sollen und nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen dürfen. Zumal sich das Prüfungsverfahren sehr lange hinziehen kann“, kritisiert der Jurist, der viel Erfahrung mit Asylverfahren von Menschen aus Südamerika hat.

Kommt jetzt Bewegung in die Sache?

Doch jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen: Das Paar hatte laut Dau am Donnerstag erneut einen Termin bei der Kreisverwaltung, um ihre Duldung, die immer nur für einen Monat befristet erteilt wird, wieder verlängern zu lassen. Bei diesem Termin habe Luis seinen Reisepass, den er beim Konsulat in Frankfurt beantragt hatte, abgegeben. Der Pass seiner Frau Maria liege dort bereits vor. Von der Ausländerbehörde hätten sie daraufhin ein Formular bekommen, mit dem sie ihre Arbeitserlaubnis beantragen können. Dieses könnten die beiden nun ausgefüllt zusammen mit ihren neu ausgestellten Arbeitsverträgen einreichen. Sein Mandant habe die Auskunft bekommen, dass die Behörde auf die Abgabe des Reisepasses gewartet habe, um die Arbeitserlaubnis zu erteilen.

„Jetzt geht es hoffentlich weiter“, so der Jurist, der die ganzen Abläufe bei der Kreisverwaltung als „zögerlich“ bezeichnet. Die Duldung sei erneut wieder nur befristet für einen Monat – bis zum 5. Juni – ausgestellt worden, kritisiert Dau, der auf die Rechtslage verweist: „Wenn der Fall im Härtefallverfahren ist, hat die Familie einen Anspruch auf Duldung“. Daher sei es sinnvoll, diese für einen längeren Zeitraum – zumindest für drei Monate – auszusprechen.

„Ausländerrechtliche Mitwirkungspflicht“ nicht erfüllt

Was sagt die Kreisverwaltung zu der Kritik? Bis zur Einleitung des Härtefallverfahrens sei die betroffene Familie im Status „geduldet mit ungeklärter Identität geführt worden“, da die gesetzlich vorgeschriebene Passpflicht nicht erfüllt gewesen sei, heißt es von der Behörde. In diesem Status sei eine Erwerbstätigkeit grundsätzlich ausgeschlossen. Nachdem am Donnerstag der erforderliche Reisepass vorgelegt worden sei, gelte die Identität als geklärt und die Passpflicht als erfüllt. Das Dokument sei trotz mehrfacher Aufforderung erst jetzt vorgelegt worden, obwohl die Familie den Pass nach den der Kreisverwaltung vorliegenden Informationen bereits früher gehabt habe, sagt die Behörde. Die Erfüllung „ausländerrechtlicher Mitwirkungspflichten, insbesondere der Passpflicht“, stelle aber eine zentrale Voraussetzung für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen dar. In der Folge sei auch die Duldung im Hinblick auf das laufende Härtefallverfahren angepasst worden. „Eine Erwerbstätigkeit ist nunmehr – vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit – grundsätzlich möglich“, heißt es aus dem Kreishaus.

Ein Funke Hoffnung: Während die Härtefallkommission ihren Fall prüft, sind die Arangos geduldet und erst einmal vor der Abschiebung geschützt. Jetzt wartet das Paar auf eine Arbeitserlaubnis. Foto: Dorothea Richter

Vor der Guerilla aus Kolumbien geflohen

Die Familie war vor rund zwei Jahren aus Kolumbien vor der Guerilla nach Deutschland geflohen. In ihrer Heimat war ihr Leben bedroht und sie waren Repressalien ausgesetzt. Inzwischen haben sie in dem 954 Einwohner großen Dorf Fuß gefasst. Luis Arango hat sich im Elternausschuss der Kita engagiert und spielt im Fußballverein, dem SV Neuhemsbach, wo er inzwischen die D-Jugend trainiert. Der 35-Jährige ist auch Mitglied der neu gegründeten Feuerwehreinheit in Neuhemsbach. Seine 30-jährige Frau Maria singt im Neuhemsbacher Chor.

Die vier Kinder des Paares, Samuel, Mathias, Josue und Said, gehen in den Kindergarten, in die Grundschule und in die Integrierte Gesamtschule in Enkenbach-Alsenborn. Die Kinder spielen inzwischen ebenfalls im Fußballverein und sind in der Jugendfeuerwehr aktiv. Doch nachdem ihr Asylantrag im vergangenen Jahr abgelehnt wurde, drohte der Familie die Abschiebung. Als letzte Chance blieb den Arangos die Härtefallkommission des Landes. Das behördenunabhängige Gremium prüft im Einzelfall, ob eine ausreisepflichtige Person bleiben darf – etwa wegen dringender humanitärer oder persönlicher Gründe, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums für Familie und Integration.

„Das ist für uns ein Geschenk“

„Das ist für uns ein Geschenk“, sagt Luis Arango zu der neuen Entwicklung. Sie hätten jetzt wieder eine Perspektive und fühlten sich dadurch etwas besser. Das lange Warten auf Antworten von den Behörden und die Tatsache, dass sie keine Beschäftigung hätten, machten ihnen zu schaffen. Seine Frau leide unter Ängsten und Depressionen. Sie sei deswegen in medizinischer Behandlung und nehme Medikamente. Eine ärztliche Bescheinigung darüber hätten sie auch bei der Härtefallkommission eingereicht. Der 35-Jährige hofft, dass es sich auch positiv auf das Verfahren auswirkt, wenn er und seine Frau wieder in Arbeit sind. Mit seinem früheren Chef bei der Firma Becker hat er schon Kontakt aufgenommen. Maria kann laut der Neuhemsbacher Ortsbürgermeisterin Silke Brunck wieder in der Kita arbeiten. Der Familienvater hofft nun, dass es bald mit der Arbeitserlaubnis klappt, wenn alle Unterlagen bei der Ausländerbehörde eingereicht sind.